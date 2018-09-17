Эвелина Бледанс забеременела с помощью ЭКО

Желание 49-летнем Эвелины Бледанс стать матерью вызвало крайне неоднозначную реакцию среди ее поклонников. Кто-то поддержал актрису в ее стремлении подарить жизнь еще одному малышу, а кто-то посчитал, что звезда уже не молода и не должна рисковать своим здоровьем, пишет Starhit.ru.

Несмотря на громкие споры, Эвелина все же воспользовалась помощью специалистов, причем сделала это в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». А сегодня стал известен результат – процедура ЭКО прошла успешно и Бледанс в скором времени в третий раз станет матерью. Беременность телезвезды подтвердил не только тест, но и врачи.

«Честно признаюсь, я просто невероятно рада. Несмотря на всю эту критику, я очень счастлива. И я благодарна тебе, Андрей, за то, что ты заставил меня сделать этот тест на беременность. Так бы у меня было только исследование крови, а теперь есть эта волшебная розовая палочка, подтверждающая, что я буду мамой», — заявила артистка во время беседы с Андреем Малаховым.

Некоторые гости студии в очередной раз постарались отговорить Бледанс рожать, а одна из девушек даже оскорбила сына звезды Семена, назвав его «дауном, который не нужен обществу». Не стерпев грубость, Эвелина ударила обидчицу. «Вы можете говорить про меня все, что угодно. Но даже не смейте плохо отзываться о моем сыне», — подчеркнула возмущенная актриса.

Разумеется, многих фанатов заинтересовал и вопрос об отце будущего ребенка. Как стало известно «СтарХиту», у малыша будут исключительно актерские гены – отцом ребенка стал Сергей Яковенко, с которым в последнее время Эвелина проводит много времени. Правда, сама Бледанс предпочитает не комментировать отношения с 26-летней звездой клипа Филиппа Киркорова «Ибица».

«Я могу сказать, что Сережа — это мой очень хороший и давний друг. Мы часто видимся, периодически отдыхаем вместе. Тут многие мне советуют поскорее выйти замуж, считая, что одна я не смогу вырастить ребенка. Однако пока у моего малыша будет фамилия Бледанс», — рассказала артистка.

Теперь Эвелина намерена посвятить все свое время подготовке к будущим родам. Она уже села на специальную диету, стараясь потреблять только здоровую и полезную пищу. Несмотря на востребованность в профессии, Бледанс пришлось снизить и рабочую активность, чтобы свести к нулю возможные осложнения после ЭКО.