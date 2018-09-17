Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
17 сентября 2018, 18:12
Модель и молодая мать Валерия Гарсия вышла на подиум с молокоотсосом во время показа на неделе моды в Лондоне. Об этом сообщает Metro.
Гарсия демонстрировала черный брючный костюм и кружевной бюстгальтер дизайнера Марты Якубовски (Marta Jakubowski), которые вошли в коллекцию весна-лето 2019. Внутри топа модель, в июне родившая второго ребенка, пронесла беззвучное устройство для сцеживая молока Elvie Pump, пишет Lenta.ru.
По информации издания, этот молокоотсос подключается к смартфону, позволяя женщинам отследить интенсивность сцеживания молока с помощью мобильного приложения. Якубовски намеренно включила Elvie Pump в программу своего шоу, чтобы еще раз напомнить миру о силе и независимости современных женщин.