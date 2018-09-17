Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере

Гарсия демонстрировала черный брючный костюм и кружевной бюстгальтер дизайнера Марты Якубовски (Marta Jakubowski), которые вошли в коллекцию весна-лето 2019. Внутри топа модель, в июне родившая второго ребенка, пронесла беззвучное устройство для сцеживая молока Elvie Pump, пишет Lenta.ru .

По информации издания, этот молокоотсос подключается к смартфону, позволяя женщинам отследить интенсивность сцеживания молока с помощью мобильного приложения. Якубовски намеренно включила Elvie Pump в программу своего шоу, чтобы еще раз напомнить миру о силе и независимости современных женщин.