Семь вещей, которые, по мнению стилистов, уродуют женщину

Недавно стилисты поделились своими списками вещей, которые они никогда не подберут для своих клиентов, пишет Fabiosa.ru.

1. Кардиган из тонкого трикотажа

Тоненький кардиган, застегнутый на все пуговицы, смотрится хорошо только на обладательницах идеальных форм без грамма лишнего жира. В противном случае он может подчеркнуть даже те складки, о наличии которых вы не подозревали.

Заменить такой кардиган можно на аналогичный, но более крупной вязки. Или же на жакет или пиджак.

2. Болеро

Стилисты сходятся во мнении, что болеро – одна из самых неудачных вещей, которую когда-либо изобретали дизайнеры. Мало того, что не совсем понятна функциональность этой накидки, болеро серьезно нарушает пропорции, превращая даму в девочку, которая надела кофту на 5 размеров меньше.

3. Платье с заниженной талией а-ля 20-е

Еще одна вещь, которая сносно смотрится на высоких и стройных. Остальных же такое платье лишь уродует, укорачивая ноги и удлиняя туловище. Весьма сомнительный наряд!

4. Брюки-галифе

Очень странная вещь, которая не красит, пожалуй, никого. Брюки-галифе создают лишний объем в бедрах и укорачивают ноги. Кроме того, не совсем понятна функциональность такой одежды.

5. Кожаные митенки

Если вы не звезда, собирающаяся в мировое турне, то воздержитесь от покупки этого сомнительного аксессуара. Во-первых, это давно не модно. Во-вторых, это не функционально.

6. Массивная обувь на каблуке и платформе

Обувь на платформе и высоком каблуке – прошлый век. Сейчас это немодно, нестильно, некрасиво. Да, они сделают вас на пару часов высокой ланью, но в то же время они сильно утяжеляют походку. Одни сплошные "не", поэтому – выбрасываем!

7. Балетки