Плоский живот и регулярный менструальный цикл: девочка-подросток не знала о беременности до тех пор, пока у нее не начались схватки

Шарлотта Томсон была обычным любящим вечеринки и шумные компании подростком. О своем интересном положении девушка даже не догадывалась, поскольку беременность протекала практически бессимптомно, поэтому она даже не задумывалась о необходимости изменить образ жизни, пишет Fabiosa.ru.

Молодая мать вспоминала, что у нее был регулярный менструальный цикл и даже на последних сроках она прекрасно чувствовала себя в своей обычной одежде.

В 2015-м Шарлотте было всего 19, она жила, как и множество студентов, наслаждаясь своей молодостью. Со временем девушка отмечала, что стала немногим больше уставать и слегка прибавила в весе, но не придала этому особенного значения.

Однажды ночью Шарлотта проснулась от сильной боли в животе. Она приняла болеутоляющее средство, но от этого стало только хуже. Беспокойство девушки стало нарастать, когда она начала чувствовать тошноту и увидела, что ее нижнее белье залито кровью (очередная менструация закончилась всего несколькими днями ранее). Не теряя времени, Шарлотта отправилась в больницу.

Осмотр показал, что девушка была беременна, хотя самой ей в это верилось с трудом. Позднее она вспоминала об огромном количестве мыслей, проносившихся в ее голове.

« Я не была готова к этому и не купила детскую одежду. Больше всего меня волновало, что же скажут родители, когда узнают, что у меня есть ребенок».

Несколькими часами позднее Шарлотта уже обнимала свою маленькую Молли. Девочка родилась весом немногим менее 3 кг и уже с первого взгляда дала своей матери ощущение того, что последняя смогла создать нечто идеальное, способное наполнить ее жизнь совершенно новым смыслом.

Причиной того, что девушка на протяжении всей беременности не догадывалась о своем состоянии, оказалось нетипичное положение малышки. Она располагалась довольно высоко под ребрами, поэтому Шарлотта не ощущала ее присутствия в собственном теле.

Уже через несколько дней после появления малышки молодая мать вместе с ней отправилась домой, чтобы вместе пройти этот новый этап в жизни: «Вечеринки теперь не для меня, но Молли стоит того, чтобы измениться».