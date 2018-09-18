Копоть от выхлопных газов попадает в плаценту

Сажа и копоть от выхлопных газов автомобилей могут вместе с воздухом проникать в матку беременных и тем самым влиять на здоровье будущих детей, как показало исследование ученых из Queen Mary University в Лондоне. Наука давно выяснила, что крошечные частицы этих токсических веществ способны стать причиной дефицита веса ребёнка, увеличить риск его смертности, а также повлиять на развитие респираторных проблем в будущем вроде астмы. Теперь же исследование показало способность этих веществ проникать в плаценту. А это увеличивает вероятность того, что сажа и копоть доберутся до плода, пишет Medikforum.ru.

Авторы исследования наблюдали за пятью будущими матерями, проживающими в Лондоне, которые готовились к проведению плановых кесаревых сечений. Эти женщины не курили, их беременность протекала без осложнений, и каждая произвела на свет по одному здоровому малышу. Экспертов заинтересовала плацента вскоре после родов, и особенно клетки под названием плацентарные макрофаги. Это часть иммунной системы организма, которая противостоит вредным частицам вроде бактерий и токсинов из загрязненного воздуха. В целом, исследователи изучили более 3 500 плацентарных макрофагов и использовали для этого очень мощный микроскоп.