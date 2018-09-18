Пять продуктов, которые нельзя использовать в уходе за кожей лица

Каждая девушка мечтает о здоровой и ухоженной коже лица. И на просторах интернета можно найти массу различных рецептов для любого типа кожи, где говорится о натуральных альтернативах обычными косметическими средствам. Ведь все мы иногда практиковали "народные" средства для кожи, дабы добиться желаемого результата, но не всегда мы знаем правду об этих продуктах. Не спорим, есть действительно очень эффективные средства, которые не имеют побочных эффектов, а есть продукты, которые на самом деле могут только навредить коже лица.
Лимон. Действие лимона на кожу лица известно всем: отбеливает, сужает поры, очищает. Но использования лимонного сока приведет к обратному эффекту: убьет весь защитный барьер на лице и вызовет сильное раздражение. К тому же масло цитруса фототоксично, то есть может вызвать волдыри, сыпь и ожоги при попадании солнечных лучей на кожу, пишет Lady.tochka.net.
Сода. Все бьюти-рецепты против черных точек на носу связаны с использованием пилинга или скраба для лица с помощью соды. В реальности такой ритуал может обернуться бьюти-катастрофой. Как итог: эпидермальный барьер кожи лица будет полностью разрушен. Подобные маски и пилинги вызовут большую потерю влаги кожи и ускорят процессы старения.
Сахар. Если использовать сахар для кожи лица, это чревато появлением микро-порезов на поверхности и, как следствие, воспаление и покраснение кожи. Используй сахар как скраб для губ, они менее капризные и чувствительные к сладким кристалликам.
Зубная паста. Наверняка ты не раз слыхала, что обычная зубная паста способна сотворить чудо с твоим лицом за одну ночь — избавить от прыщей и пигментных пятен. На самом деле все в точности наоборот, так как в пасте содержится большое количество химических компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу лица. А если акне все-таки потускнеет и уменьшиться, на его месте могут остаться шрамы и следы.
Майонез. На просторах интернета чудо средством от сухости кожи является обычный майонез, так как он способен напитать и увлажнить кожу за одно применение. Важно знать, что майонез содержит вещества, которые моментально приводят к закупорке кожных пор и ограничивают доступ кислорода к клеткам. В дальнейшем это ведет к таким неприятным последствиям, как черные точки и прыщи.