Пять продуктов, которые нельзя использовать в уходе за кожей лица

Лимон. Действие лимона на кожу лица известно всем: отбеливает, сужает поры, очищает. Но использования лимонного сока приведет к обратному эффекту: убьет весь защитный барьер на лице и вызовет сильное раздражение. К тому же масло цитруса фототоксично, то есть может вызвать волдыри, сыпь и ожоги при попадании солнечных лучей на кожу, пишет Lady.tochka.net.

Сода. Все бьюти-рецепты против черных точек на носу связаны с использованием пилинга или скраба для лица с помощью соды. В реальности такой ритуал может обернуться бьюти-катастрофой. Как итог: эпидермальный барьер кожи лица будет полностью разрушен. Подобные маски и пилинги вызовут большую потерю влаги кожи и ускорят процессы старения.

Сахар. Если использовать сахар для кожи лица, это чревато появлением микро-порезов на поверхности и, как следствие, воспаление и покраснение кожи. Используй сахар как скраб для губ, они менее капризные и чувствительные к сладким кристалликам.

Зубная паста. Наверняка ты не раз слыхала, что обычная зубная паста способна сотворить чудо с твоим лицом за одну ночь — избавить от прыщей и пигментных пятен. На самом деле все в точности наоборот, так как в пасте содержится большое количество химических компонентов, которые агрессивно воздействуют на кожу лица. А если акне все-таки потускнеет и уменьшиться, на его месте могут остаться шрамы и следы.