Типичные ошибки при бритье ног. Вы тоже их совершаете!

Если вы не можете терпеть и всегда используете полотенце, то нужно знать, какое выбрать. Жесткие полотенца провоцируют микротравмы.

Совет: поэтому идеально будет использование мягкого полотенца. Подберите специально такое на тот случай, когда вам будет нужно вытереть только что побритые ноги.

Ошибка №7: Вы бреете сухую кожу

Это самая распространенная ошибка среди представительниц слабого пола. Многие жалеют средства на специальные средства для бритья, другие экономят время, поэтому бреются на сухую. Затем они смывают волоски и бегут по своим делам, а кожа в это время находится в небольшом шоке. В итоге, приходя домой, дамы видят покраснения. Все это может начать чесаться и воспаляться. Оно вам надо?

Совет: обязательно используйте специальное средство для бритья. Это позволит избежать проблем с кожей. Если его нет под рукой, то можно использовать другие методики. Например, воду. Только помните, что нужно распарить кожу и на протяжении трех-пяти минут дать волоскам впитать воду.

Ошибка №8: Вы используете мыло вместо пенки для бритья

Это категорически запрещено, так как мыло только сушит кожу, а бритва будет снимать верхний слой. Если вы регулярно пользуетесь таким методом, то не удивляйтесь, откуда у вас такие раздражения и проблемы с кожей на ногах.

Совет: кстати, неплохо использовать обычный бальзам для волос взамен пенки или геля для бритья. Он будет отлично скользить, увлажнит кожу и не «подарит» вам осложнений.

Ошибка №9: Вы наносите увлажняющий крем на сухую кожу

Многие совершают эту ошибку — наносят крем на полностью высохшую кожу. Но так делать не стоит.

Совет: всегда наносите увлажняющий или успокаивающий крем на слегка влажную кожу. После этого нужно дать ему как следует впитаться. Только затем можно надевать брюки или штаны.

Ошибка №10: Вы бреетесь перед походом на пляж

Конечно, хочется на пляже сверкать своими стройными и гладкими ножками, сделать притягательные фотографии. Именно поэтому девушки в силу неопытности бреют ноги непосредственно перед походом на пляж. Ведь считается, что так кожа будет максимально красивой. Однако после бритья всегда остается небольшое раздражение, а появление на пляже, под жаркими лучами солнца сулит неприятности с кожей.

Совет: брейтесь перед походом на пляж, но не за полчаса. Кожа должна отдохнуть 8-12 часов перед тем, как попасть на солнце.

Ошибка №11: Вы используете тупую бритву

Бритва для всех процедур должна быть острой. Это позволит избежать затраты усилий, нервов, времени. Ведь тупой бритвой можно водить по коже много раз и не добиться того, что волоски «испарятся».

Совет: меняйте бритву как можно чаще. Мы понимаем, что темп роста волос на ногах у каждой представительницы прекрасного пола разный. Делайте это в зависимости от того, как затупляется ваше лезвие. Обычно на это уходит три-четыре бритья, после чего требуется замена. Иначе говоря, оптимально менять бритву примерно раз в неделю.

Ошибка №12: Вы несколько раз используете одноразовую бритву

Многие девочки смеются и недоумевают, зачем одноразовую бритву так назвали. Некоторые могут использовать ее даже не месяц, а полгода или год! К сожалению, их функционал всерьез ограничен временем, и производители не зря рекомендуют после разового использования избавляться от станка.

Совет: конечно, можно использовать такую бритву неоднократно, но вы должны позаботиться о своей коже на ногах. Поэтому избавляйтесь от бритвы через одно-два применения, не больше.

Ошибка №13: Вы бреете ноги против роста волос

Обычно дамы бреют ноги против роста волос, но это неправильно, так как провоцирует раздражение. К тому же вероятность порезов увеличивается в таком случае в разы.

Совет: необходимо сначала брить волосы по их росту (сверху вниз), затем проходиться бритвой второй раз, но уже против их роста.

Ошибка №14: Вы используете чужую бритву