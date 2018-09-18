Типичные ошибки при бритье ног. Вы тоже их совершаете!

Каждой девушке хочется быть обладательницей красивых гладких ножек. Ради этого чего они только не делают — и депиляция, и шугаринг, и лазерная эпиляция. Но самым востребованным и простым способом избавиться от лишней растительности является, конечно, бритье. Однако не всегда такая мера является эффективной: могут образовываться покраснение и раздражительность. От чего же так происходит? Самые типичные ошибки при бритье ног разберем в данном материале.
Ошибка №1: Вы не распариваете кожу ног перед тем, как начать бриться
Бритье ног не должно стать механическим процессом. Чтобы не было раздражения и покраснений, нужно к нему готовиться. Обязательно распаривайте кожу ног перед процедурой. Это позволит сделать волосы более мягкими, облегчить процесс бритья и получить идеально гладкую кожу ваших ножек, пишет Medikforum.ru.
Иными словами, необходимо сначала принять душ или ванну, после чего приступить к бритью. Не требуется специальная распарка. Достаточно будет просто несколько минут полежать в горячей ванне.
Ошибка №2: Вы не скрабируете кожу перед тем, как удалить волосы
Распаривание — дело, конечно, важное, но не единственное перед бритьем кожи. Необходимо обязательно наносить скраб на ноги, чтобы удалить омертвевшие и ороговевшие клетки кожи. Это позволит не только легко удалить волосы, но и получить идеальный результат — качественно гладкую кожу ножек. А ведь именно к этому мы стремимся, не так ли?
Ошибка №3: Вы бреете ноги слишком быстро
Раз-два со скоростью света провести по всей длине ноги недостаточно для качественного бритья. В таком щепетильном деле не следует проявлять чрезмерную спешку. Если вы хотите качественный результат, следует брить ноги медленно. К тому же из-за чрезмерной торопливости можно даже порезаться и получить шрамы на всю жизнь.
Ошибка №4: Вы бреете и без того воспаленную и раздраженную кожу
Что вы делаете, если у вас выросли волоски на ногах, но кожа так и покрыта красными пятнами? Конечно, бреетесь, ведь жить с такой растительностью недопустимо. Но это в корне неправильное решение! Если вы будете брить по воспаленной коже, то снимите защитный слой, за счет чего только усилится раздражение. Болезненность, жжение, зуд — это гарантированный результат, но никак не красивая и гладкая кожа.
Совет: воздержитесь от бритья ног до тех пор, пока кожа не придет в нормальное состояние. Если не можете смотреть на свои волосатые ноги, просто наденьте брюки, джинсы или длинную юбку. Поверьте, кроме вас, на волосы на ногах редко кто смотрит!
Ошибка №5: Вы принимаете душ или ванну после бритья
Как обычно поступают девушки: бреют ноги (как правило, наспех), принимают душ или ванну, затем сразу же вытираются. Это крайне опасно для красоты ваших ножек. Ведь подобные действия сулят только раздражительность.
Совет: как мы уже говорили выше, следует сначала принять душ или ванну, чтобы распарить ноги, затем бриться. Это позволит смягчить волосы и не «заработать» воспаление. После этого лучше не вытирать ноги полотенцем, иначе можно спровоцировать зуд или раздражение, а дать им высохнуть естественным образом. После того, как вся влага ушла, нанесите на кожу ног успокаивающий или увлажняющий крем для тела.
Ошибка №6: Вы вытираетесь слишком жестким полотенцем
Если вы не можете терпеть и всегда используете полотенце, то нужно знать, какое выбрать. Жесткие полотенца провоцируют микротравмы.
Совет: поэтому идеально будет использование мягкого полотенца. Подберите специально такое на тот случай, когда вам будет нужно вытереть только что побритые ноги.
Ошибка №7: Вы бреете сухую кожу
Это самая распространенная ошибка среди представительниц слабого пола. Многие жалеют средства на специальные средства для бритья, другие экономят время, поэтому бреются на сухую. Затем они смывают волоски и бегут по своим делам, а кожа в это время находится в небольшом шоке. В итоге, приходя домой, дамы видят покраснения. Все это может начать чесаться и воспаляться. Оно вам надо?
Совет: обязательно используйте специальное средство для бритья. Это позволит избежать проблем с кожей. Если его нет под рукой, то можно использовать другие методики. Например, воду. Только помните, что нужно распарить кожу и на протяжении трех-пяти минут дать волоскам впитать воду.
Ошибка №8: Вы используете мыло вместо пенки для бритья
Это категорически запрещено, так как мыло только сушит кожу, а бритва будет снимать верхний слой. Если вы регулярно пользуетесь таким методом, то не удивляйтесь, откуда у вас такие раздражения и проблемы с кожей на ногах.
Совет: кстати, неплохо использовать обычный бальзам для волос взамен пенки или геля для бритья. Он будет отлично скользить, увлажнит кожу и не «подарит» вам осложнений.
Ошибка №9: Вы наносите увлажняющий крем на сухую кожу
Многие совершают эту ошибку — наносят крем на полностью высохшую кожу. Но так делать не стоит.
Совет: всегда наносите увлажняющий или успокаивающий крем на слегка влажную кожу. После этого нужно дать ему как следует впитаться. Только затем можно надевать брюки или штаны.
Ошибка №10: Вы бреетесь перед походом на пляж
Конечно, хочется на пляже сверкать своими стройными и гладкими ножками, сделать притягательные фотографии. Именно поэтому девушки в силу неопытности бреют ноги непосредственно перед походом на пляж. Ведь считается, что так кожа будет максимально красивой. Однако после бритья всегда остается небольшое раздражение, а появление на пляже, под жаркими лучами солнца сулит неприятности с кожей.
Совет: брейтесь перед походом на пляж, но не за полчаса. Кожа должна отдохнуть 8-12 часов перед тем, как попасть на солнце.
Ошибка №11: Вы используете тупую бритву
Бритва для всех процедур должна быть острой. Это позволит избежать затраты усилий, нервов, времени. Ведь тупой бритвой можно водить по коже много раз и не добиться того, что волоски «испарятся».
Совет: меняйте бритву как можно чаще. Мы понимаем, что темп роста волос на ногах у каждой представительницы прекрасного пола разный. Делайте это в зависимости от того, как затупляется ваше лезвие. Обычно на это уходит три-четыре бритья, после чего требуется замена. Иначе говоря, оптимально менять бритву примерно раз в неделю.
Ошибка №12: Вы несколько раз используете одноразовую бритву
Многие девочки смеются и недоумевают, зачем одноразовую бритву так назвали. Некоторые могут использовать ее даже не месяц, а полгода или год! К сожалению, их функционал всерьез ограничен временем, и производители не зря рекомендуют после разового использования избавляться от станка.
Совет: конечно, можно использовать такую бритву неоднократно, но вы должны позаботиться о своей коже на ногах. Поэтому избавляйтесь от бритвы через одно-два применения, не больше.
Ошибка №13: Вы бреете ноги против роста волос
Обычно дамы бреют ноги против роста волос, но это неправильно, так как провоцирует раздражение. К тому же вероятность порезов увеличивается в таком случае в разы.
Совет: необходимо сначала брить волосы по их росту (сверху вниз), затем проходиться бритвой второй раз, но уже против их роста.
Ошибка №14: Вы используете чужую бритву
Многие полагают, что нет ничего страшного в том, чтобы использовать бритву своего мужа, папы, парня или другого родственника мужского пола. Однако это неправильно, так как существуют чисто женские станки, которые предназначены специально для их чувствительной кожи и нежных изгибов.