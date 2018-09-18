Простой способ выглядеть на 15 лет моложе

«Наше исследование дает понять, как важно постоянно заботиться о себе и наслаждаться лучшими вещами в жизни независимо от того, каков ваш возраст», – прокомментировали ученые предложенную ими концепцию, пишет Medikforum.ru.

Согласно этой теории, секс по меньшей мере один раз в неделю позволяет значительно улучшить свое самочувствие, а также начать гораздо лучше выглядеть.

Данное заключение было сделано специалистами после анализа результатов опроса и проверки состояния здоровья тысячи человек. Оценив полученную информацию, исследователи констатировали, что люди, которые ведут регулярную половую жизнь, проявляют физиологические признаки замедления старения. По словам авторов проекта, многие из таких людей «чувствуют и выглядят на 15 лет моложе своего возраста».