Порномодель продает свои старые грудные импланты ради новой операции по увеличению бюста. А так можно было?

Модель сайта для взрослых Babestation Тейлор Роуз решила сделать операцию по увеличению груди с размера 30G до размера 30H (это 7-й и 8-й размеры соответственно), сообщает издание Mirror. Но когда она поделилась в Twitter радостной новостью со своими поклонниками, на ее электронную почту начали приходить сотни сообщений со странным предложением: люди хотели приобрести ее старые импланты, пишет Medialeaks.ru.

«Я и понятия не имела, что люди интересуются такими вещами. Я и не собиралась этого делать».

Сначала Тейлор считала эту идею безумной, но затем девушка поняла, что вырученные с продажи деньги могли бы покрыть часть расходов на новую операцию.

Перед тем как лечь на хирургический стол, она попросила своего врача сохранить импланты после удаления. Сначала Тейлор думала, что хирург решит, будто она сумасшедшая, но он согласился. Очнулась после наркоза, модель увидела на прикроватной тумбочке «старую» грудь. Доктор завернул каждый имплант в пакет и даже подписал, где левый, а где правый.

«Мой почтовый ящик просто переполнен сообщениями от вас с просьбой купить мои предыдущие импланты… И вот они! Я отправлю их на этой неделе тому, кто сделает лучшее предложение о покупке! Пишите!»

Порномодель считает эту идею хорошей, но и понятия не имеет, что новый владелец собирается делать со своей покупкой. «Что он собирается с ними делать? Поставить на камин?» — шутит Тейлор.

Девушка рассказывает, что вместе с предложениями о покупке ей приходили странные сообщения. Например, один парень попросил добавить пару ее ношеных брюк в дополнение к имплантам. Но модель добавляет, что за время работы в Babestation она привыкла к необычным просьбам.

Знакомые и семья Тейлор считают эту идею безумной, но сама девушка уверена: она сможет продать их за несколько тысяч фунтов.