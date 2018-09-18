Мать раскрыла эффективный способ сэкономить на еде

Австралийка объяснила, что использует глубокие контейнеры, наполненные водой. В таких условиях овощи, по ее словам, остаются свежими в течение нескольких недель, пишет Lenta.ru.

«Да, это действительно работает. Вам не нужно разрезать овощи, достаточно положить в контейнеры и менять в них воду раз в неделю», — уточнила женщина, заверив, что подобный способ помогает ей экономить «тысячи долларов в год».

В комментариях под рассказом другие женщины принялись делиться своими секретами. В комментариях уточнили, что воду следует менять чаще, а также заверили, что этот способ работает и для трав.