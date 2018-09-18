Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин

По словам Хершесона, плоская массажная расческа причиняет сильный вред влажным волосам. Поэтому перед тем, как делать укладку, необходимо полностью высушить волосы руками и феном. «После этого вы можете придать волосам объем с помощью круглой расчески. Плоскую щетку я практически никогда не использую. Сначала лучше высушить руками, а затем выпрямить утюжком», — посоветовал эксперт, передает Lenta.ru .

Хершесон также заметил, что большинство женщин тратят деньги на совершенно ненужные средства для волос, которые не приносят никакой пользы. «Мусс для укладки с термозащитой и лак для волос — это все, что вам нужно», — заявил он и добавил, что лучшие бьюти-продукты необязательно должны быть брендовыми и дорогими.