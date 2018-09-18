Советы опытного психолога: как найти мужа после 40

По мнению психологов, поздний брак — это более умный союз, к которому женщина подходит уже с богатым жизненным опытом. Однако, чтобы семейная жизнь была счастливой, необходимо учитывать некоторые факторы. Прежде всего, быть готовой поменяться ради любимого мужчины, пишет Fabiosa.ru.

У каждой зрелой женщины есть все шансы найти достойного мужчину. Нужно только правильно это делать!

Вот примерный план для 40-летних дам, которые решили удачно выйти замуж.

1. Проанализируйте собственную жизнь

Прежде всего, постарайтесь понять, почему вы до сих пор не обзавелись семьей. Что вам мешает выйти замуж? Возможно, вам мешает забота о карьере, неумение заводить знакомства либо вы слишком предвзято относитесь к представителям сильного пола. Если это так, то настало время меняться!

2. Отбросьте стереотипы

В юности все девушки мечтают о "принце на белом коне". Вряд ли такой претендент на руку и сердце вам сейчас нужен. Попробуйте пересмотреть свои взгляды на жизнь и стать проще при выборе партнера.

3. Внимательно присмотритесь к окружению

Вполне вероятно, что рядом с вами уже давно есть тот, кто не сводит с вас влюбленных глаз. Просто доверьтесь этому мужчине, попробуйте узнать его получше, и, возможно, он-то и окажется вашей второй половинкой!

4. Создавайте ситуации

Будь вы трижды умницей и раскрасавицей, но кто об этом узнает, если вы все свое свободное время проводите в домашних хлопотах? Заведите себе интересное хобби и почаще бывайте на людях. Посещайте театры, кафе, кинозалы. Ходите в гости, где собирается большая компания, отдыхайте в санаториях.

5. Не зацикливайтесь на замужестве

Не ставьте себе цель выйти замуж во что бы то ни стало. Просто наслаждайтесь жизнью! Жесткий оценивающий взгляд только отпугнет потенциального жениха.

6. Совершенствуйтесь!

Истину, что мужчины любят глазами, никто не отменял! Следите за внешностью и посещайте тренажерный зал. Так вы не только приведете в порядок свое тело, но и получите шанс встретить мужчину со схожими интересами.

Но одной красоты для удачного замужества явно недостаточно. Главный козырь женщины после 40 - житейская мудрость. Если вы будете постоянно развиваться духовно, скорее всего, от поклонников просто отбоя не будет! Помните: если женщина нравится себе, то понравится и окружающим.