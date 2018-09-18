Нем как рыба: пять вещей, которые настоящий мужчина утаивает от своей женщины

Сегодня мы решили немного изучить психологию и выяснить, что большинство мужчин (настоящих!) не расскажет своим женщинам, пишет Fabiosa.ru.

1. "Мы не уходим от любимых. Даже от некогда любимых уходим не сразу"

Они редко уходят добровольно от любимых женщин. Даже если чувства утихли, подостыли, угасли, мужчины не будут торопиться с выводами и совершать поспешных решений. Они сделают все возможное, чтобы возродить отношения, затаив в душе надежду – совсем скоро все станет так, как раньше.

2. "Мы тоже иногда боимся"

У сильной половины человечества, к удивлению многих, немало страхов. На этапе знакомства они нередко боятся подойти к женщине, опасаясь отказа. На стадии отношений и встреч многие испытывают страх, что не оправдают надежд и не смогут покорить любимую. Будучи семьянином, они боятся подвести близких. Это совершенно нормально – ощущать страх и преодолевать его. Но о том, что творится у них внутри, они вряд ли расскажут.

3. "И нам приятно получать комплименты... Хотя бы изредка"

Не только женщины любят ушами. Мужчинам тоже приятно получать комплименты, восхваляющие их способности и мастерство в той или иной области. Разумеется, они никогда не скажут нам, что ждут от нас приятных слов, но вы проведите эксперимент и понаблюдайте, какие крылья вырастут у него за спиной, когда вы чаще станете его хвалить.

4. "Мы тоже не идеальны, но боимся в этом признаться"

Женщин и мужчин отличает еще одна интересная особенность: первые сомневаются буквально во всем (особенно в себе) и не скрывают это от окружающих. Мужчины же тоже знают, что они неидеальны, но у них не хватает духу этого признать. Внешне он – Супермен, а внутри у него тоже живут те еще тараканы!

5. "Да, иногда мы любим приукрасить свои победы"

Редкий мужчина преуменьшит свои победы, наоборот, он приукрасит их в разы. Если его бывшая, то она была топ-модель. Если его должность, то только президент крупной корпорации. Словом, преувеличение (маленькое или большое) – их конек!