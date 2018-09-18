Ср, 19.09.2018
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Девять месяцев в утробе за четыре минуты: вот что происходит с детьми до их рождения

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Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Задумывались ли вы над тем, что все ваши черты — рост, цвет глаз, пигментация кожи — были предопределены с момента оплодотворения яйцеклетки?

Месяц за месяцем вы росли в тепле и безопасности материнской утробы, пока не настал важнейший день вашей жизни: день рождения, передает Lifter.com.ua.

Бобби и Данна Джексон сделали потрясающее видео, уместив все девять месяцев в четыре с небольшим минуты, рассказывает Daily Positive.

Посмотрите его:

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