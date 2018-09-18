Девять месяцев в утробе за четыре минуты: вот что происходит с детьми до их рождения
18 сентября 2018, 15:43
Задумывались ли вы над тем, что все ваши черты — рост, цвет глаз, пигментация кожи — были предопределены с момента оплодотворения яйцеклетки?
Месяц за месяцем вы росли в тепле и безопасности материнской утробы, пока не настал важнейший день вашей жизни: день рождения, передает Lifter.com.ua.
Бобби и Данна Джексон сделали потрясающее видео, уместив все девять месяцев в четыре с небольшим минуты, рассказывает Daily Positive.
Посмотрите его: