Японский "хлопковый" чизкейк: поражают и простота, и вкус, и внешний вид!

Вот что нам понадобится:

100 г сливочного сыра;

30 г сметаны;

20 г масла;

2 яичных желтка;

20 г муки для сдобы;

100 мл молока;

1/2 ч.л. экстракта ванили;

2 белка;

40 г сахара;

абрикосовое варенье, разбавленное ромом;

сахарная пудра (необязательно);

цедра лимона (необязательно).

А вот как это чудо сотворить - шаг за шагом:

1. Хорошенько смажьте форму маслом. Использование формы со съемным дном поможет сохранить форму чизкейка, пишет Lifter.com.ua.

2. На дно поместите кусок пергаментной бумаги. Затем закройте внешнюю часть формы большим куском алюминиевой фольги.

3. Доведите сливочный сыр, сметану и масло до комнатной температуры и соедините их в миске венчиком.

4. Добавьте один яичный желток и тщательно перемешайте.

5. Затем добавьте второй яичный желток и перемешайте.

6. Просейте муку в миску. Перемешивайте, пока не исчезнут все комочки.

7. Понемногу добавьте молоко и тщательно перемешайте. Обязательно нагрейте яичные желтки и молоко до комнатной температуры.

8. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте.

9. Процедите смесь.

10. Слегка измельчите охлажденные яичные белки с помощью ручного миксера. Затем добавьте сахар в 3 этапа и взбейте яичный белок в течение полутора-двух минут.

11. Не перестарайтесь со взбиванием, иначе будет сложно скомбинировать смесь безе и яичный желток, что приведет к разрушению пены.

12. Незадолго до того, как безе будет готово, возьмите венчик, и проверьте консистенцию. Она должна быть однородной. Взбивайте до тех пор, пока не появятся пики и безе не будет иметь глянцевую текстуру.

13. Добавьте одну треть безе в смесь яичного желтка. Тщательно перемешайте. На этом этапе вам не нужно беспокоиться об оседании пены.

14. Затем добавьте еще одну треть безе. На этот раз осторожно перемешайте, чтобы не испортить пену.

15. Наконец, поместите всю смесь яичного желтка в миску с остальной частью безе.

16. Как показано на фото, поднимайте венчик со дна, чтобы аккуратно смешать тесто, не сбивая пену. Мешайте до тех пор, пока все белые части безе не исчезнут.

17. Вылейте тесто в кастрюлю и поместите ее в глубокий лоток. Сковорода имеет съемное основание, поэтому не забудьте обернуть его алюминиевой фольгой, чтобы избежать вытекания чизкейка. Если алюминиевая фольга слишком тонкая, вы должны покрыть форму двумя или тремя слоями, чтобы избежать перемешивания.

18. Перемешайте тесто с помощью шпателя, чтобы удалить пузырьки воздуха. Налейте горячую воду в лоток на высоту около 2 см.

19. Поместите форму в предварительно разогретую духовку и запекайте при температуре 160°C 10 минут. Затем опустите температуру до 150°C и выпекайте еще 40-50 минут.

20. Проткните чизкейк бамбуковой палочкой. Если поверхность чистая, он готов.

21. Снимите и поместите форму на подставку. Дайте чизкейку остыть, а затем охладите его в холодильнике около 2 часов.

22. Достаньте суфле из формы, сняв боковую часть. Будьте осторожны, чтобы не повредить чизкейк. Снимите дно формы и поместите чизкейк на разделочную доску.

23. Смочите лезвие ножа, чтобы сделать чистый разрез и отрезать кусок пирога.