Мать шестерых объяснила, почему мужчины — причина всех нежеланных беременностей, и ее пост взорвал Сеть

Я просто хочу сказать, что женская контрацепция — это не легко и не просто. С другой стороны, посмотрим на контрацепцию для мужчин, в смысле, презервативы. Презервативы доступны в любое время, недорогие, удобные и не требуют рецепта врача. Они эффективны и используются только тогда, когда нужны.

Мужчины могут носить их с собой просто на всякий случай. Классно! Это намного легче, чем женская контрацепция. И как бонус, женщины любят, когда мужчины используют презервативы. Это защищает нас от половых инфекций, а удовольствие от них не уменьшается, как не уменьшаются и наши шансы испытать оргазм. А самое лучшее, что не нужно потом стирать постель или бежать в ванную. Так почему в мире вообще есть нежеланные беременности? Почему мужчины просто не используют презервативы каждый раз, когда занимаются сексом? Кажется все так просто, верно?

А, я вспомнила. Мужчины не любят презервативы. На самом деле, мужчины часто заставляют женщин заниматься сексом без презерватива. Или иногда сами снимают его во время секса, даже без ведома или согласия женщины.

Почему мужчины хотят заниматься сексом без презерватива? Хороший вопрос. Видимо, все ради тех минут проникновения в партнершу, чтобы получить больше удовольствия.

Получается, что мужчины готовы подвергнуть женщину риску забеременеть — что значит подвергнуть риску ее жизнь, здоровье, социальный статус, ее отношения и карьеру, — только ради нескольких минут немного большего удовольствия? Это серьезно? Да, так и есть.

Ведь нельзя сказать, что секс без презерватива не доставляет удовольствия. Просто он немного не настолько приятный, как без него. Скажем, не 10 из 10, а 8 из 10. Подчеркну: мужчины регулярно подвергают женщин огромному риску, занимаясь сексом без презерватива, лишь бы испытать несколько минут немного большего удовольствия.

Теперь вспомним еще один популярный «метод контрацепции» — не кончать в партнершу. Это не идеальный метод, но в 96% случаев все же эффективный.

Ведь правда, мы же ожидаем, что мужчина, который не использует презерватив, хотя бы не будет кончать в нас каждый раз, верно? Нет. И почему нет?

Опять-таки, очевидно это немного более приятно — кончать внутри женщины, чем, скажем, на ее живот. Так что мужчины готовы рисковать ее жизнью, здоровьем и благополучием, лишь бы испытать еще чуть больше удовольствия в эти секунд пять оргазма.

Это просто взрывает мозг, когда осознаешь, какой выбор делают мужчины. И, честно говоря, я не так злюсь на это, как должна была бы, потому что мы сами воспитали мужчин так, будто их удовольствие — самое важное в этом мире.