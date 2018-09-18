Мать шестерых объяснила, почему мужчины — причина всех нежеланных беременностей, и ее пост взорвал Сеть

Американка Габриэль Стенли Блер, 44-летняя мать шестерых детей из Окленда, поделилась своим мнением на щекотливую тему о незапланированных беременностях. По ее мнению, это всегда вина мужчин, и ее доказательная база убедила многих и взорвала сеть. Пост собрал более 185 тысяч лайков и более 72 тысяч ретвитов.
«Я мать шестерых, и я мормон. Я понимаю, как много споров вокруг абортов, религии и прочего. Я слышала, как мужчины отстаивают права женщин, но я уверена, что мужчинам абсолютно не интересно прекратить аборты. И вот почему…
Если ты хочешь прекратить аборты, ты должен предотвратить нежеланную беременность. А мужчины на 100% ответственны за нежеланную беременность. Нет, правда. Может, вы думаете: ответственны двое! И да, два человека ответственны за осознанную беременность, пишет Soulpost.ru.
Но ВСЕ нежеланные беременности вызваны безответственной эякуляцией мужчин. Точка. Не верите? Позвольте объяснить. Начнем с этого: женщина может забеременеть только два дня в месяц. И это в ограниченное количество лет. Итого: женщина может забеременеть 24 дня в году. Но мужчина может оплодотворить женщину 365 дней в году. На самом деле, если ты мужчина с эякуляцией несколько раз в день, то ты можешь столько же раз оплодотворить кого-то. В теории мужчина может вызвать более тысячи нежеланных беременностей всего за один год.
И хотя их сперма становится хуже с возрастом, мужчины все равно могут вызвать нежеланную беременность, начиная со своего полового созревания и до смерти. Так что начав с элементарной биологии + календарь, легко увидеть, что дело в мужчинах.
Но что насчет контрацепции? Если женщина не хочет рисковать нежеланной беременностью, почему бы ей не использовать контрацепцию? Если женщина знает, как сделать аборт, то естественно она может и предохраняться, верно? Хорошие вопросы.
Современные средства контрацепции — вероятно величайшее изобретение последнего столетия, и я благодарна за это. Они тоже брутальны. Побочные эффекты для многих женщин ужасно вредные. Настолько, что когда была создана оральная контрацепция для мужчин, ее не одобрили к применению из-за побочных эффектов. И список этих побочных эффектов составлял всего 1/3 от числа известных побочных эффектов женской оральной контрацепции.
На эту тему можно еще долго говорить, но я просто хочу показать (если вы не знали), что, как общество, мы не против, если страдают женщины, физически или психологически, если только это упрощает жизнь мужчинам.
Но есть и хорошие новости, мужчины: даже со всеми ужасными побочными эффектами, женщины все равно готовы использовать контрацепцию. К сожалению, это труднее, чем должно быть. Варианты контрацепции для женщин требуют рецепта и назначения врача. И это не бесплатно, и зачастую недешево.
На самом деле многие люди пытаются сделать их еще дороже, добиваясь, чтобы страховые компании не покрывали это. Да и применять оральную контрацепцию для женщин не просто, это не сделаешь в последнюю минуту. И она не действует мгновенно.
Если говорить о противозачаточных таблетках, их нужно принимать ежедневно, а это подразумевает, что всегда можно ошибиться, забыть или отвлечься. И опять-таки, побочные эффекты могут быть ужасны.
Я просто хочу сказать, что женская контрацепция — это не легко и не просто. С другой стороны, посмотрим на контрацепцию для мужчин, в смысле, презервативы. Презервативы доступны в любое время, недорогие, удобные и не требуют рецепта врача. Они эффективны и используются только тогда, когда нужны.
Мужчины могут носить их с собой просто на всякий случай. Классно! Это намного легче, чем женская контрацепция. И как бонус, женщины любят, когда мужчины используют презервативы. Это защищает нас от половых инфекций, а удовольствие от них не уменьшается, как не уменьшаются и наши шансы испытать оргазм. А самое лучшее, что не нужно потом стирать постель или бежать в ванную. Так почему в мире вообще есть нежеланные беременности? Почему мужчины просто не используют презервативы каждый раз, когда занимаются сексом? Кажется все так просто, верно?
А, я вспомнила. Мужчины не любят презервативы. На самом деле, мужчины часто заставляют женщин заниматься сексом без презерватива. Или иногда сами снимают его во время секса, даже без ведома или согласия женщины.
Почему мужчины хотят заниматься сексом без презерватива? Хороший вопрос. Видимо, все ради тех минут проникновения в партнершу, чтобы получить больше удовольствия.
Получается, что мужчины готовы подвергнуть женщину риску забеременеть — что значит подвергнуть риску ее жизнь, здоровье, социальный статус, ее отношения и карьеру, — только ради нескольких минут немного большего удовольствия? Это серьезно? Да, так и есть.
Ведь нельзя сказать, что секс без презерватива не доставляет удовольствия. Просто он немного не настолько приятный, как без него. Скажем, не 10 из 10, а 8 из 10. Подчеркну: мужчины регулярно подвергают женщин огромному риску, занимаясь сексом без презерватива, лишь бы испытать несколько минут немного большего удовольствия.
Теперь вспомним еще один популярный «метод контрацепции» — не кончать в партнершу. Это не идеальный метод, но в 96% случаев все же эффективный.
Ведь правда, мы же ожидаем, что мужчина, который не использует презерватив, хотя бы не будет кончать в нас каждый раз, верно? Нет. И почему нет?
Опять-таки, очевидно это немного более приятно — кончать внутри женщины, чем, скажем, на ее живот. Так что мужчины готовы рисковать ее жизнью, здоровьем и благополучием, лишь бы испытать еще чуть больше удовольствия в эти секунд пять оргазма.
Это просто взрывает мозг, когда осознаешь, какой выбор делают мужчины. И, честно говоря, я не так злюсь на это, как должна была бы, потому что мы сами воспитали мужчин так, будто их удовольствие — самое важное в этом мире.
Кстати, поговорим немного больше об удовольствии и биологии. Вы знали, что мужчина НЕ МОЖЕТ оплодотворить женщину, не испытав оргазм? Что значит, что этот процесс всегда приносит мужчине удовольствие.
Но знали ли вы, что мужчина МОЖЕТ оплодотворить женщину, не доставив при этом удовольствия ей? На самом деле, он может оплодотворить ее, доставив при этом боль, травму и ужас.
Сколько бы оргазмов у нее ни было, это не сделает женщину беременной. Беременность получается, только если у мужчины был оргазм. Нежеланная беременность получается, только когда мужчина безответственно испытывает оргазм.
Это значит, что женщина может быть самой большой шлюхой в мире, которая любит целыми днями испытывать оргазмы, но она никогда не останется с нежеланной беременностью, если только ее не оплодотворит безответственный мужчина.
То, что женщины любят секс, не является причиной нежеланной беременности или аборта. Мужчинам тоже нравится секс, а еще безответственная эякуляция, которая и вызывает нежеланную беременность и аборт».
Габриэлла обсудила и уровень ответственности мужчины в случае нежеланной беременности. Ведь многие даже не знают, что женщина после них забеременела или что сделала аборт. А если и знают, то в итоге могут лишь получить запрос за алименты после теста на ДНК.
«Когда поднимается тема абортов, мужчины могут думать: аборты — это ужасно, женщины не должны это делать. Но кто думает о том, что именно мужчина является причиной нежеланной беременности?...Если бы мужчинам пришлось рисковать своими яйцами, они бы перестали быть такими безответственными.
Что насчет кастрации — это кажется жестоким и необычным наказанием? Определенно. Но разве это хуже, чем заставлять полмиллиона женщин в год в течение девяти месяцев вынашивать нежеланную беременность? Введите кастрацию в норму закона, позвольте СМИ рассказать такую историю, и за три месяца или даже меньше аборты буквально исчезнут. Можете себе такое представить?
Для тех, кто считает аборты убийством, разве не лучше кастрировать сколько-то мужчин, если это предотвратит полмиллиона убийств каждый год?
Мужчинам даже можно предложить стать донорами банка спермы перед кастрацией, чтобы не лишить их возможности осознанного родительства».