Шесть токсичных привычек в отношениях, которые многие считают нормальными

Обратите внимание на следующие распространенные тенденции в отношениях, которые многие пары считают нормальными, но на самом деле они лишь все портят, пишет Soulpost.ru.

1. Вести счет обидам

Это когда твой партнер продолжает винить тебя за прошлые ошибки. Если так делают оба партнера, отношения превращаются в поле боя: кто больше ошибется за месяц или за год, и следовательно — кто кому должен больше. Или когда ошибка одного нивелируется, когда другой отомстит той же монетой, якобы имея право сделать что-то эдакое, чтобы свести счеты.

Но нельзя оправдывать свои нынешние проступки его прошлыми ошибками, и наоборот. Нельзя припоминать то, что уже было прощено. Вы или принимаете друг друга такими, какие вы есть, или нет.

2. Намеки и пассивная агрессивность

Вместо того, чтобы прямо выразить свое желание или мысли, вы просто намекаете, пытаетесь подвести партнера к этой мысли. Вместо того, чтобы сказать, что вас расстраивает, вы находите мелкие причины, чтобы сорваться на партнера.

Все это значит, что у вас не налажено общение друг с другом. У человека нет причины быть пассивно-агрессивным, если он может свободно выражать свое недовольство. Человек никогда не будет делать намеки, если он чувствует, что его никто не осудит и не раскритикует.

3. Заложники отношений

Это эмоциональный шантаж, который создает лишнее напряжение в отношениях. Важно, чтобы оба партнера знали, что они могут спокойно делиться даже негативными чувствами и мыслями, зная, что это не превратится в кризис отношений. Иначе они будут подавлять свои истинные чувства, что приведет к атмосфере недоверия и манипуляциям.

Нужно понять, что вам может что-то не нравиться в партнере. Но это не мешает вам быть ему верным. Вы будете временам раздражать и злить друг друга, но зрелые люди обсуждают все и пытаются решить проблему, а не сразу думают, что это конец.

4. Винить партнера в собственных эмоциях

Скажем, у вас был плохой день, а ваш партнер оказался не очень сочувствующим или не поддержал. Может он висит на телефоне с кем-то со своей работы. Может он отвлекся, когда вы обнимали его. Вы хотите просто остаться дома и посмотреть фильм, а у него уже планы встретиться с друзьями.

Потому вы срываетесь на него за то, что он такой бесчувственный. Но это у вас был плохой день. И возможно вы даже не рассказали ему об этом и не попросили о поддержке. Одно дело, когда это происходит один раз, но если постоянно, если это становится вашим ожиданием, что жизнь партнера должна круглосуточно вращаться вокруг вашего эмоционального благополучия, тогда это эгоистично и манипулятивно по отношению к его чувствам и желаниям.

5. Проявления «любящей» ревности

Когда вы выходите из себя, если партнер разговаривает, флиртует, прикасается, звонит, пишет или проводит время с противоположным полом, вы используете это как оправдание для контроля его поведения. Это часто приводит к проверкам телефона и почты, когда он в душе, а может даже слежке по городу.

Удивительно, когда некоторые люди называют это проявлением сильной любви. Они думают, что если человек не ревнует, значит, не любит. Но на самом деле такая якобы любящая ревность — это контроль и манипуляции. Это признак недоверия. И это унизительно. Значит, вы считаете своего партнера лжецом и изменщиком.

6. Покупать решения проблем в отношениях