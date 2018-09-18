Врачи предостерегли родителей от покупки детских ходунков

Малыши часто получают травмы из-за этих приспособлений, которые к тому же признаны бесполезными для их развития.
В США в период с 1990 по 2014 годы было зарегистрировано более 230 тысяч случаев травм у детей в возрасте до 15 месяцев, связанных с использованием ходунков, то есть более пяти случаев в день. Такую статистику приводят авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Pediatrics, пишет Deti.mail.ru.
На самом деле таких инцидентов гораздо больше, так как речь идет лишь о случаях обращения в отделения экстренной помощи при больницах, считает ведущий автор исследования, директор Центра изучения травмы при Национальной Детской больнице в Коламбусе (штат Огайо) Гэри Смит. В комментарии The Daily Mail он объяснил, что высокая травмоопасность ходунков связана с тем, что это приспособление позволяет детям двигаться очень быстро, до четырех шагов в секунду. Однако малыши раннего возраста, еще не умеющие самостоятельно ходить, не обладают нужными для такой скорости координацией движений и вниманием. Как показало исследование, чаще всего дети получают травму головы и шеи, падая в ходунках с лестницы.
«Многие родители думают, что ходунки развивают малышей, помогают им научиться ходить и занимают их, пока мамы или папы заняты чем-то другим», – подчеркнул Гэри Смит.
«Правда в том, что ходунки не помогают развитию навыков самостоятельной ходьбы, а наоборот, способствуют замедлению умственного и физического развития ребенка», - добавил он.
Американская Академия Педиатрии призвала запретить в США производство и продажу детских ходунков, а также импорт их в страну. Гэри Смит поддерживает эту инициативу и призывает родителей отказаться от покупки этого приспособления.
«Существуют гораздо более безопасные альтернативы, например стационарные развивающие и развлекающие центры, ну и старое доброе времяпровождение на полу, когда ребенка просто кладут на пол на живот, и он, изучая окружающий мир, постепенно учится ползать, а потом и ходить», – отметил Смит.