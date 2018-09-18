Как алкоголь влияет на состояние вашей кожи

Наша кожа требует особенного ухода, ведь вечеринка прошла, а все последствия бессонной ночи сказываются на красоте лица. Алкоголь влияет на весь организм в целом. Для того, чтобы вы были вооружены, ранее мы рассказали вам о SOS-средствах, которые за несколько минут "помогут" прийти в тонус.

Многие задаются вопросом о норме алкоголя. На самом деле, одной классической нормы нет, ведь все зависит от особенностей организма. В любом случае, один бокал вам не навредит, пишет Hochu.ua.

Как действует алкоголь на кожу

Алкоголь приводит к обезвоживанию организма, что в свою очередь провоцирует появления морщин и сухость. Тренд 2018 года — "сияние изнутри", но алкоголь разрушает витамины в организме и уменьшает выработку эластана (за счет сахара в составе). Кожа перестанет быть упругой и удерживать влагу в клетках. Наш организм — это наше лицо. Любые проблемы будет плохо сказываться на оттенке коже (тусклый цвет, темные круги).

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя приводит к расширению пор и появлению новых высыпаний. Если у вас проблемная кожа или любые кожные заболевания — стоит отказаться от таких напитков. Еще один неприятный факт относится к уходу за волосами. Любое нарушение кровообращения приводят к выпадению и ломкости. В таком случае, ампулы для волос не помогут.

Как помочь своей коже?