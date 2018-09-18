Косметика и шампуни названы причиной рака

«Даже сравнительно небольшого количества химических веществ из косметики, кремов, лосьонов или шампуней достаточно для того, чтобы уровни женских половых гормонов начали отклоняться от своих нормальных значений. Особенно для женщин опасны комбинации этих соединений в их организме», - сообщили авторы нового исследования в публикации издания, пишет Medikforum.ru.

С таким мнение специалисты выступили после подведения итогов проекта с участием 143 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, не имевших к началу исследования имели хронических заболеваний и не пользовавшихся гормональными контрацептивами. Медики брали у них образцы мочи и тестировали их на уровень содержания химических веществ из состава продуктов косметики и личной гигиены. Кроме того женщинам измеряли уровни репродуктивных гормонов.

Таким образом выяснилось, что «коктейли», образуемые в женском организме соединениями из химикатов и гормонов, - это настоящая бомба замедленного действия. Подобные конгломераты влияют на гормональный фон и создают предпосылки для возникновения рака.