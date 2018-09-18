Почему мужчины изменяют домохозяйкам чаще всего

Что говорят мужчины о домохозяйках

Исследование, опубликованное в European Journal of Social Psychology, показало, среди 900 опрошенных мужчин, почти 92% были единогласны в следующих высказываниях:

Факт: жена-домохозяйка зависит от меня и всецело покоряется. Сложно уважать жену, занятую хозяйством, которая всецело зависит от мужа. Конечно, такое высказывание довольно провокационно, и не вполне этично. Но факт остается фактом. Даже избалованное мужское эго пресыщается самодовольством. А вершина пика под названием «я для нее Бог» иногда уже не столь заманчива. То, что чувства если не проходят, то, как минимум, угасают с годами – уже не новость. И именно тогда у мужей возникает чувство неудовлетворенности: жена уже не будоражит фантазию, не развивается как личность, не интригует и зачастую наоборот, становится послушным и зацикленным исполнителем, пишет Umnaja.ru.

Жалоба: не хватает женского протеста. Как ни парадоксально, мужьям нужно чего-то спорного, отчасти конфликтного, небольшого, пусть даже наигранного протеста. Главное, конечно, не свести протест к ежедневным скандалам.

Факт: домохозяйка со временем становится скучной. Круг интересов такой женщины ограничивается бытом. Да, возможно дама не только восседает перед голубым экраном и пролистывает глянцевые издания. Быть может, она даже перечитывает мировую классику прошлых веков. Но! Она не способна понимать своего мужа в те моменты, когда он пытается посвятить ее в тонкости или проблемы своей карьеры. А у самой домохозяйки нет общения на работе или в обществе. То есть того, что дает большинству людей мотивацию для развития.

Жалоба: домохозяйки в большинстве случаев рано или поздно начинают погружаться в свой небольшой мирок. Выбор подгузников, реклама инновационного крема, лучшее чистящее средство…..Мужчине становится не о чем говорить с женой. Ему все чаще попросту скучно с домохозяйкой. А как сказал Джонатан Свифт «измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии»….

Факт: у нее пропадают цели в жизни. Да, разумеется, родить и вырастить детей это замечательно. Но можно ли это делать единственной целью в жизни? Особенно учитывая то, что работающий муж ежедневно видит других девушек, которые и бытом занимаются, и детей растят, и на работу ходят.

Жалоба: целеустремленная женщина более привлекательна для большинства мужчин. Такая леди уверена в себе, она более смелая и как результат — более интересна и желанна.

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