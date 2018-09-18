Картофель, фаршированный мясом! Спорим, вы никогда не пробовали?

Вот что вам понадобится:

12-15 средних картофелин одинакового размера;

250 г фарша;

1 лук;

50-100 г сметаны;

соль и перец по вкусу;

томатный соус (в соответствии с предпочтениями);

40 г масла.

Вот как сотворить это чудо:

1. Очистите картошку от кожуры, и удалите ножом сердцевину. Варите на среднем огне в течение 8-10 минут, до полуготовности, пишет Lifter.com.ua.

2. Перекрутите или мелко нарежьте лук и добавьте соль и перец.

3. Наполните картофелины фаршем и плотно расположите их в глубокой форме.

4. В сметану, смешанную с солью, добавьте немного воды и растопленного масла, смешайте и вылейте на картофель. Для более интенсивного вкуса можно добавить больше томатного соуса.

5. Блюдо готовится 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. На стол картофель подают, посыпав свежей зеленью.