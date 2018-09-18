Ср, 19.09.2018
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Картофель, фаршированный мясом! Спорим, вы никогда не пробовали?

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Peruvian Dish Called Papa Rellena

ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Фаршированный картофель даже выглядит невероятно аппетитно - и это вы его еще не пробовали! Это прелестное и сытное блюдо мы нашли для вас на Bucataria Noastra.

Вот что вам понадобится:

    12-15 средних картофелин одинакового размера;

    250 г фарша;

    1 лук;

    50-100 г сметаны;

    соль и перец по вкусу;

    томатный соус (в соответствии с предпочтениями);

    40 г масла.

Вот как сотворить это чудо:

1. Очистите картошку от кожуры, и удалите ножом сердцевину. Варите на среднем огне в течение 8-10 минут, до полуготовности, пишет Lifter.com.ua.

2. Перекрутите или мелко нарежьте лук и добавьте соль и перец.

3. Наполните картофелины фаршем и плотно расположите их в глубокой форме.

4. В сметану, смешанную с солью, добавьте немного воды и растопленного масла, смешайте и вылейте на картофель. Для более интенсивного вкуса можно добавить больше томатного соуса.

5. Блюдо готовится 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. На стол картофель подают, посыпав свежей зеленью.

Когда вы попробуете это блюдо, то поймете, что не зря стояли у плиты!

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