Картофель, фаршированный мясом! Спорим, вы никогда не пробовали?

Фаршированный картофель даже выглядит невероятно аппетитно - и это вы его еще не пробовали! Это прелестное и сытное блюдо мы нашли для вас на Bucataria Noastra.
Вот что вам понадобится:
12-15 средних картофелин одинакового размера;
250 г фарша;
1 лук;
50-100 г сметаны;
соль и перец по вкусу;
томатный соус (в соответствии с предпочтениями);
40 г масла.
Вот как сотворить это чудо:
1. Очистите картошку от кожуры, и удалите ножом сердцевину. Варите на среднем огне в течение 8-10 минут, до полуготовности, пишет Lifter.com.ua.
2. Перекрутите или мелко нарежьте лук и добавьте соль и перец.
3. Наполните картофелины фаршем и плотно расположите их в глубокой форме.
4. В сметану, смешанную с солью, добавьте немного воды и растопленного масла, смешайте и вылейте на картофель. Для более интенсивного вкуса можно добавить больше томатного соуса.
5. Блюдо готовится 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. На стол картофель подают, посыпав свежей зеленью.
Когда вы попробуете это блюдо, то поймете, что не зря стояли у плиты!