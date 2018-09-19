Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»

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18-летняя Кьяра Борди (Chiara Bordi) стала одной из трех финалисток, однако уступила корону другой участнице конкурса. После выхода в финал на нее обрушились потоки оскорблений в соцсетях. «За тебя голосуют только потому, что ты калека», — цитирует ANSA один из комментариев, пишет Lenta.ru.

«У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов», — ответила девушка ненавистникам. Она написала в Facebook, что ее не интересовала победа. Ей хотелось показать миру, что жизнь может быть прекрасна даже при инвалидности.

В защиту Кьяры Борди выступили итальянские политики, артисты и спортсмены. «Если оценить все, то комплименты перевесят оскорбления», — написала ей паралимпийский атлет Джуси Версаче (Giusy Versace), избранная в парламент от партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».