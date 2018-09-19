Семь ошибок женщин в отношениях, которые мужчины не прощают. Даже неприхотливые уходят от таких дам!

Ошибки женщин в отношениях

1. Вы задеваете чувство достоинства партнера

Многие женщины бросают мужчинам обидные упреки и часто даже не замечают этого. Если вы делаете так же, не ждите, что милый надолго задержится рядом с вами. Классические фразы таковы: «Ты не способен даже посуду помыть» или «Зарабатываешь копейки!». А если эти выяснения отношений звучат прилюдно, тогда это обиднее вдвойне, пишет Fabiosa.ru.

Задумайтесь, если вы в чем-то ущемляете или подавляете мужчину, ваши отношения обречены.

2. Вы ревнуете его без повода

Постоянная ревность без повода говорит лишь о недоверии или неуверенности в себе. Если задержка мужа на работе вызывает в доме скандал, он так долго не выдержит. Зачем ему человек с психологическими травмами от прошлых отношений? Он уйдет в тихую гавань.

3. Вы сравниваете его с другим мужчиной

Не стоит рассказывать своему любимому о ваших чудесных прошлых отношениях и о том, каким внимательным был ваш бывший. Также не сравнивайте его с другими: «Ты даже унитаз починить не можешь, а у Тани Олег сам весь ремонт сделал!»

4. Вы манипулируете им

Мужчина с характером не позволит, чтобы им манипулировали. Ведь основа любой манипуляции — слабость. А мужчины по природе своей не желают чувствовать себя слабаками.

5. Вы его не цените

Мужчинам важно чувствовать себя нужным. Если же он понимает, что вы его не цените, то, как бы сильно он вас не любил – он уйдет. Чтобы такого не произошло, важно не просто говорить «спасибо». От души цените все то, что он для вас делает, поддерживайте в любых начинаниях. Возможно, он не супергерой и у него не все получается. Но в любом же случае он хотел сделать что-то хорошее, а вы не оценили.

6. Вы пытаетесь его переделать

Вы вышли за него замуж в надежде переделать под себя? Увы, спешим вас расстроить - невозможно. Не делайте из него того, кем он не хочет быть. Не все люди мечтают быть миллионерами, поэтому не всегда подсовывание книг об успехе помогает. Не давите на него и не ворчите. Лучше дайте ему больше свободного пространства и просто направляйте его в нужное русло, а там он уж сам определится.

7. Вы зависите от отношений

Если вам без мужчины невыносимо плохо, значит, вы зависимы от отношений. Представители сильного пола ценят собственное время и пространство, поэтому постоянные звонки и желание увидеться их только отстраняет. Цените автономию в отношениях, развивайтесь самостоятельно и привносите в ваш союз что-то новое.