Осторожно! Какой маникюр раздражает мужчин

Несмотря на то, что маникюр женщины делают для себя, все же не хочется, чтобы мужчины критически относились к так называемому искусству на ногтях. Давайте разберемся, какой маникюр раздражает мужчин. Отметим также и тот факт, что эти "тренды" на самом деле и впрямь не выглядят стильно, поэтому есть о чем подумать.

1. Детские рисунки

Это отлично, если вы еще не достигли совершеннолетия. Но, когда вам уже за двадцать, мышки и супергерои на ноготках - признак безвкусицы. Мужчины это понимают, поэтому и не могут разделить вашего восхищения таким маникюром, ведь он так или иначе, но что-то говорит о вас как о личности. Вы все еще играете в Барби, поэтому они на ноготках? Если нет, то не стоит, пишет Fabiosa.ru.

2. Огромные стразы и их обилие

Если у вас на безымянном пальце аккуратно красуется один стильный стразик, то никто к нему претензий не предъявит, но если ногти буквально усыпаны ими или же размер этих бусинок занимает добрую половину ногтя, то не ждите похвалы. Это уже давно не модно, да и вряд ли когда-то таким было.

3. Острые и очень длинные ногти

Серьезно, вы хотите напугать мужчин? Тогда ладно, у них появится отличный шанс поверить во фразу "все женщины - ведьмы". Во-первых, мужчины ни за что не поймут, как вы вообще хоть что-нибудь можете делать с такими ногтями, а во-вторых, не смогут отыскать ответ на вопрос, зачем вам такие ногти? Опять же, такой маникюр уже давно не в моде.

4. Картинки на ногтях

История примерно такая же, как и с детскими рисунками. Ногти - это же не полотно для картин и не рамка для фотографий. Маникюр должен быть вашим аксессуаром, а не отдельной историей, которую по силам понять только вам. Не стоит наносить картинки на ноготки, если не хотите показаться безвкусной.

5. Декор на ногтях

И это страшнее страз! Если мужчина увидит у вас на ноготках специальные волосы, фрукты или еще какие-то странные элементы, то это не вызовет у него похвалы. А если быть откровенными, то и ни у одного стилиста не вызовет. Запомните, что сейчас в моде минимализм и простота маникюра, поэтому делать из него перфоменс - не лучшая идея.