Низкие мужчины более злые и жестокие, чем все остальные! Вот почему

Мужчины, чей образ себя не соответствует традиционным мужским гендерным нормам, и которые считают, что другие думают так же, могут быть более склонны к насилию, чем люди, которые чувствуют себя комфортно в своем собственном теле. Они в три раза чаще совершают насильственные или преступные действия, сообщает Lifter.com.ua со ссылкой на Higher Perspective.

Кроме того, команда исследователей из Оксфордского университета заявила, что «синдром маленького человека», или комплекс Наполеона действительно существует.

Ученые использовали технологию виртуальной реальности, с помощью которой люди уменьшились на 25 сантиметров.

Низкорослость сильно повлияла на психику, увеличив количество негативных чувств. Также это повысило уровень недоверия, страха и паранойи. Уменьшившиеся участники чаще считали, что кто-либо из них может подвергнуться насилию или быть обруганным.

Поскольку современное общество становится более поверхностным и ориентировано на стандарты тела для обоих полов, рост становится табу-темой для многих мужчин. Исследования проводились с целью показать связь между ростом и социальным статусом, а также отследить развитие навязчивых параноидальных идей.