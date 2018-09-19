К 2050 году мало кто сможет зачать ребенка без ЭКО

Учеными были изучены медицинские данные о 43 тысячах мужчин-добровольцев из разных стран мира, а также проанализированы их биологические образцы. В результате специалисты констатировали: у современных мужчин серьезно ухудшается качество спермы, и этот процесс тенденциозный. При сохранении тенденции к 2050 году представители сильного пола рискуют практически полностью утратить способность к продолжению рода, допускают авторы проекта, пишет Medikforum.ru.

«За последние 40 лет количество сперматозоидов в сперме мужчин по всему миру упало на 53%. Если в начале 1970-х годов их количество в среднем составляло 99 миллионов на один миллилитр биоматериала, то к 2011 году концентрация упала до 47 миллионов», - сообщили исследователи.