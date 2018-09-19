К 2050 году мало кто сможет зачать ребенка без ЭКО

Согласно докладу, подготовленному сотрудниками Медицинской школы Университета Вашингтона, к 2050 году мир столкнется с «репродуктивным апокалипсисом» в связи с тем, что способность мужчин к продолжению рода окажется катастрофически ослабленной. Говоря о причинах подобного явления, американские специалисты указывают на такие факторы как малоподвижный образ жизни мужчин, их увлеченность алкоголем и нездоровой пищей, ухудшение экологии.
Учеными были изучены медицинские данные о 43 тысячах мужчин-добровольцев из разных стран мира, а также проанализированы их биологические образцы. В результате специалисты констатировали: у современных мужчин серьезно ухудшается качество спермы, и этот процесс тенденциозный. При сохранении тенденции к 2050 году представители сильного пола рискуют практически полностью утратить способность к продолжению рода, допускают авторы проекта, пишет Medikforum.ru.
«За последние 40 лет количество сперматозоидов в сперме мужчин по всему миру упало на 53%. Если в начале 1970-х годов их количество в среднем составляло 99 миллионов на один миллилитр биоматериала, то к 2011 году концентрация упала до 47 миллионов», - сообщили исследователи.
Симптоматично, что не столько вредные привычки (хотя их влияние тоже ощутимо), сколько ухудшение экологии ученые называют особенно опасным фактором, приближающим «репродуктивный апокалипсис». По их словам, технический прогресс, увеличение выбросов в воздух, а также массовое использование пластика являются обстоятельствами, чье влияние на человеческий организм за последние десятилетия сильно изменилось, став более существенным и негативным.