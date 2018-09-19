Ранняя седина говорит о проблемах со здоровьем

Исследования с участием почти пяти тысяч детей в возрасте от 12 до 19 лет показали: ранняя седина обнаруживалась у тех участников, чей организм испытывал дефицит указанных выше микроэлементов. Поэтому, считают ученые, важно проверять организм на возможную нехватку элементов, пишет Medikforum.ru.

Дефицит нутриентов (например, витамина D), по словам специалистов, влияет не только на появление седины. Рано седеющие люди в большей мере склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Одни и те же факторы, включая дефицит витаминных веществ, тормозят производство меланоцитов (пигментных клеток) в волосах и разрушают сосуды при атеросклерозе», - предостерегли эксперты.

Если волосы человека активно седеют до наступления 40 лет, медики считают такую седину поводом для обращения за проверкой своего организма. При этом специалисты рекомендуют проверять уровень холестерина, а также состояние сосудов - делать компьютерную томографию коронарных сосудов, УЗИ сосудов шеи.