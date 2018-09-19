Впервые от ожирения умер ребенок в возрасте 13 лет

13-летний мальчик, вес которого составлял 100 кг, потерял сознание и вскоре скончался из-за морбидного ожирения. Эксперты полагают, что это самая юная жертва эпидемии ожирения среди детей, которая охватила Великобританию. Врачи выяснили, что ребенок умер от тромба, который образовался в ноге, оторвался и по кровотоку добрался до легких. Непосредственной причиной смерти мальчика является легочная тромбоэмболия, но это патологическое состояние было вызвано огромными объемами лишнего веса. Известно, что ожирение является одним из главных факторов риска тромбоэмболии - смертельно опасного осложнения, пишет Medikforum.ru.

Эксперты называют смерть подростка шокирующей, они говорят о печальной иллюстрации всей серьезности эпидемии ожирения, которая угрожает миллионам детей и подростков. Только по официальной статистике, почти 58% женщин и 68% мужчин в Великобритании имеют лишний вес или ожирение. Среди детей более 20% начинают школу, уже имея опасный объем веса, а к возрасту в 10 лет лишний вес или ожирение имеется у каждого третьего ребенка.