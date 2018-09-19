Дезодорант на лицо, васаби на прыщик и еще пять сомнительных, но очень популярных бьюти-советов

Многие такие советы набирают огромное количество просмотров, пишет Fabiosa.ru. Но так ли они безопасны?

Некоторые из них, на наш взгляд, могут скорее навредить, чем помочь!

1. "Снимайте косметику с помощью геля для душа"

Блогер Henna Ali рекомендует изготовить самодельное средство для снятия макияжа на случай, если у вас закончилось готовое или вы хотите сэкономить. Все бы ничего, но девушка, помимо масла, которое может в два счета забить поры, рекомендует добавить в смесь детский шампунь или гель для душа. Каким бы мягким и деликатным ни было средство, оно может иссушить кожу, особенно участки вокруг глаз. Разве может экономия стоить таких проблем, как морщинки на лице, вызванные сухостью?

2. "Избавьтесь от белых прыщиков за две минуты с помощью... васаби!"

Нет никаких научных исследований, что васаби может деликатно подсушить воспаление. Вот заработать ожог – это пожалуйста! Тогда вам придется избавляться от трех проблем: прыща, ожога и красного "безобразия" после всех этих манипуляций. А между тем ролик посмотрели почти семь миллионов человек!

3. "Избавьтесь от прыщей, темных кругов под глазами, пятен, нежелательных волос и т. д. с помощью желтой маски"

Сложно говорить об эффективности этой самодельной маски, сочетающей в себе нутовую муку и куркуму. Много куркумы! Эта пряность подходит не для любого типа кожи и может вызвать аллергию. Кроме того, масло, входящее в состав маски, наоборот, может забить поры. Выглядит все это, возможно, забавно и весело, но лучше подумать сто раз, прежде чем нанести все это великолепие на кожу. Зато видео посмотрели более 1,5 миллионов человек!

4. "Матирующее средство для лица есть у каждой! Используй дезодорант!"

Сложно представить, как отреагирует кожа, особенно проблемная, на соли алюминия и отдушки, содержащиеся практически в каждом дезодоранте. Возможно, это возымеет разовый эффект, но вы только вообразите, как будет чувствовать себя кожа. Скорее всего, она покраснеет и начнет шелушиться. Лучше уж использовать для матирования специально предназначенные средства, а матирующие салфетки есть в косметичке почти каждой девушки, у которой тип кожи – жирный или комбинированный.

5. "Очисти забитые поры с помощью зубной нити"

Почти 1,2 миллиона пользователей увидели этот ролик, где блогер предлагает очищать поры весьма бесхитростным, но необычным способом – с помощью зубной нити. Не совсем понятно, почему для этих же целей не подходит скраб, пилинг или гоммаж. На выходе можно получить лопнувшие капилляры и сине-фиолетовый нос. Оно точно того не стоит!

6. "Или очистите поры обычной невидимкой"

Мало того, что это негигиенично, это очень травматично и опасно. На выходе мы снова получим синюшный нос и поврежденную кожу. И не факт, что черные точки удалятся полностью!

7. "Покрасьте брови пищевым красителем"