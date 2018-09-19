Названы таблетки, которые можно пить беременным

Какие таблетки женщины могут безопасно применять во время беременности? Ответ на это дали швейцарские эксперты.
Воздействие лекарств от простуды во время беременности не очень хорошо изучено. Однако к безопасным вариантам относится сиропы от кашля, в том числе и с декстрометорфаном, а также ацетаминофен для избавления от боли и снижения температуры. Не забывайте чаще отдыхать, пить больше воды, полоскать рот соленой водой, увлажнять воздух в комнате, а также использовать носовые полоски для раскрытия воздушных проходов. Применяемые для борьбы с изжогой антациды содержат альгиновую кислоту, алюминий, магний и кальций, которые в целом безопасны во время беременности. В тяжелых случаях при изжоге можно использовать H2 блокаторы вроде ранитидина и циметидина, пишет Medikforum.ru.
При средних и умеренных аллергиях можно применять дифенгидрамин, хлорфенирамин, лоратадин и цетиризин. При усилении аллергии разрешаются спреи с кортикостероидами в низких дозировках вроде будесонида, флутиказона и мометазона. Запоры необходимо лечить слабительными вроде магнезии и дульколакса, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Для борьбы с тошнотой и рвотой во время беременнности применяют витамины B6, доксиламина сукцинат и дименгидринат. Возникающий во время вынашивания геморрой можно лечить анузолом, охлаждающими тампонами и препарейшен эйч. Грибковые инфекции во время беременности безопасно лечить миконазолом, клотримазолом и бутоконазолом. Наконец, часто встречающиеся во время беременности проблемы со сном необходимо лечить только безопасными препаратами вроде соминекса и димедрола. Также возможно использовать сукцинат доксиламина. А вот бензодиазепины связаны с риском родовых дефектов у детей, особенно если они принимаются на раннем этапе беременности.