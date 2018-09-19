Названы таблетки, которые можно пить беременным

Воздействие лекарств от простуды во время беременности не очень хорошо изучено. Однако к безопасным вариантам относится сиропы от кашля, в том числе и с декстрометорфаном, а также ацетаминофен для избавления от боли и снижения температуры. Не забывайте чаще отдыхать, пить больше воды, полоскать рот соленой водой, увлажнять воздух в комнате, а также использовать носовые полоски для раскрытия воздушных проходов. Применяемые для борьбы с изжогой антациды содержат альгиновую кислоту, алюминий, магний и кальций, которые в целом безопасны во время беременности. В тяжелых случаях при изжоге можно использовать H2 блокаторы вроде ранитидина и циметидина, пишет Medikforum.ru.

При средних и умеренных аллергиях можно применять дифенгидрамин, хлорфенирамин, лоратадин и цетиризин. При усилении аллергии разрешаются спреи с кортикостероидами в низких дозировках вроде будесонида, флутиказона и мометазона. Запоры необходимо лечить слабительными вроде магнезии и дульколакса, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом.