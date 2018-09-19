Жуть! Перекачанные ноги 24-летней украинки-бодибилдера вот-вот лопнут

Рельефному телу 71-летней бодибилдерши Жозефины Монастерио позавидует любая женщина. Можно ли то же самое сказать о фигуре 24-летней любительницы качалки Бахар Набиевой? - задается вопросом Woman.ru.
Имя Бахар Набиевой знакомо всем, кто неравнодушен к женскому бодибилдингу. Фитнес-модель стала знаменитой после того, как решила покончить с подростковыми комплексами, пишет Rus.tvnet.lv.
Годы упорных тренировок сделали свое дело — 24-летняя девушка стала обладательницей фантастически рельефных мышц.
Особенное внимание уроженка Украины уделяет нижней части своего тела — мускулистые ноги девушки завораживают.
По мнению фитнес-модели, ее главной целью была полная диспропорция фигуры. И она ее добилась!
Если посмотреть фото Бахар за последние два года, то можно увидеть, что ее накачанные ноги становятся все шире и шире.
Кажется, что еще немного, и они лопнут.
Одних подписчиков Набиевой, в числе которых оказался и бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили, такая трансформация радует, других — пугает.
Холодок по коже пробегает не только при взгляде на ноги девушки, но и на ее глаза — некоторое время назад она стала носить особые склеральные линзы черного цвета,
и теперь прозвище «демон», которым ее наградили Интернет-пользователи, кажется наиболее подходящим.