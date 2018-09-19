Жуть! Перекачанные ноги 24-летней украинки-бодибилдера вот-вот лопнут

Имя Бахар Набиевой знакомо всем, кто неравнодушен к женскому бодибилдингу. Фитнес-модель стала знаменитой после того, как решила покончить с подростковыми комплексами, пишет Rus.tvnet.lv.

Годы упорных тренировок сделали свое дело — 24-летняя девушка стала обладательницей фантастически рельефных мышц.

Особенное внимание уроженка Украины уделяет нижней части своего тела — мускулистые ноги девушки завораживают.

По мнению фитнес-модели, ее главной целью была полная диспропорция фигуры. И она ее добилась!

Если посмотреть фото Бахар за последние два года, то можно увидеть, что ее накачанные ноги становятся все шире и шире.

Кажется, что еще немного, и они лопнут.

Одних подписчиков Набиевой, в числе которых оказался и бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили, такая трансформация радует, других — пугает.

Холодок по коже пробегает не только при взгляде на ноги девушки, но и на ее глаза — некоторое время назад она стала носить особые склеральные линзы черного цвета,