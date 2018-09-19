Чт, 20.09.2018
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  • Жуть! Перекачанные ноги 24-летней украинки-бодибилдера вот-вот лопнут

Жуть! Перекачанные ноги 24-летней украинки-бодибилдера вот-вот лопнут

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ФОТО: скриншот instagram.com/bakharnabieva

Рельефному телу 71-летней бодибилдерши Жозефины Монастерио позавидует любая женщина. Можно ли то же самое сказать о фигуре 24-летней любительницы качалки Бахар Набиевой? - задается вопросом Woman.ru.

Имя Бахар Набиевой знакомо всем, кто неравнодушен к женскому бодибилдингу. Фитнес-модель стала знаменитой после того, как решила покончить с подростковыми комплексами, пишет Rus.tvnet.lv.

Годы упорных тренировок сделали свое дело — 24-летняя девушка стала обладательницей фантастически рельефных мышц.

Особенное внимание уроженка Украины уделяет нижней части своего тела — мускулистые ноги девушки завораживают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diabla landed in Mexico City ,see u soon at the fitness expo 😈❤️

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По мнению фитнес-модели, ее главной целью была полная диспропорция фигуры. И она ее добилась!

Если посмотреть фото Бахар за последние два года, то можно увидеть, что ее накачанные ноги становятся все шире и шире.

Кажется, что еще немного, и они лопнут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was a long way...

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Одних подписчиков Набиевой, в числе которых оказался и бывший муж Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили, такая трансформация радует, других — пугает.

Холодок по коже пробегает не только при взгляде на ноги девушки, но и на ее глаза — некоторое время назад она стала носить особые склеральные линзы черного цвета,

и теперь прозвище «демон», которым ее наградили Интернет-пользователи, кажется наиболее подходящим.

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Seytan👹

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Rocking my @ironbymironova leggings 😍😈

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😈

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Im a nightmare dressed like a day dream

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