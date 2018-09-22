Как похудеть в лице и шее: пять эффективных советов

К счастью, избавиться от нежелательного объема в этих частях тела совсем не сложно, главное — следовать пяти важным правилам.

1. Пейте достаточно жидкости

Высокое содержание сахара, соли и некоторых токсичных веществ в крови может быть причиной лишнего объема в области лица. Чтобы очистить организм, вам нужно много пить. 8 стаканов чистой воды — это ваш ежедневный минимум. Возьмите себе за правило пить еще до наступления жажды, пишет Fabiosa.ru.

2. Вылечите кишечник

Аллергия или непереносимость некоторых продуктов может отразиться на форме вашего лица. Обратите внимание на еще один симптом проблем с кишечником — вздутие. Пищеварение — очень важная часть не только вашего здоровья, но и внешнего вида.

3. Ведите здоровый образ жизни

Здоровое питание и образ жизни в целом могут помочь вам в борьбе с лишним весом в области лица и шеи. Основной продукт, которого вам следует избегать, — это соль, так как ее избыток приводит к отечности лица и замедляет выведение жидкости из организма. Ешьте продукты, богатые клетчаткой, так как они уменьшают уровень плохого холестерина.

4. Делайте упражнения для мышц лица

Упражнения для лицевых мышц не только помогут вам избавиться от пухлых щек, но и улучшат общий тонус кожи, разгладят морщинки. Выполнять их нужно каждый день.

Максимально надуйте щеки, задержите их в таком положении на пять секунд, затем сделайте быстрый выдох.

Широко откройте рот, не поднимая лица, посмотрите вверх и в течение одной минуты беспрерывно моргайте.

Из надутых щек постепенно выпускайте воздух небольшими толчками.

В сильно надутых щеках гоняйте воздух слева направо и наоборот.

Прижмите щеки руками и улыбнитесь. При этом пальцы, которые лежат на щеках, не должны позволить уголкам рта подняться вверх.

5. Делайте упражнения для шеи

Максимально запрокиньте голову назад и, выдвинув подбородок вперед, попытайтесь захватить нижней губой верхнюю.

Сомкните зубы и оттягивайте вниз нижнюю губу. Вы должны чувствовать, как напрягаются мышцы под подбородком.

Склоните голову к левому плечу, как будто хотите коснуться его ухом. Левую руку занесите над головой и положите на правый висок. Начинайте наклонять голову к правому плечу, преодолевая сопротивление руки. То же проделайте в обратном направлении.