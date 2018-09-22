Десять секретных привычек счастливых пар, которые делают отношения более крепкими

1. Они дают друг другу чувство безопасности

Психотерапевт и автор статей Бартон Голдсмит объяснил, что одна из лучших вещей, которую может сделать ваш партнер, - позволить вам чувствовать себя в безопасности, пишет Fabiosa.ru.

Иногда жизнь может быть очень сложной. И иметь рядом того, кто может помочь вам успокоиться и даже заставит вас смеяться над этими трудностями, дорогого стоит.

2. Они умеют слушать

Мы все хотим быть понятыми. И Голдсмит считает, что активное слушание - еще один важный компонент счастливых отношений.

Попробуйте внимательно относиться ко всему, что ваш партнер пытается вам сказать.

3. Они восхищаются друг другом

Психолог Кевин Д. Арнольд говорит, что вам не нужно ждать удобного случая, чтобы похвалить своего партнера.

Попробуйте выражать свои позитивные чувства ежедневно. Вскоре вы заметите, что стали намного реже конфликтовать!

4. Они помнят важные детали

Д-р Арнольд также считает, что влюбленные должны выделить в своей жизни отдельное место для своего партнера. Конечно, каждый день много всего происходит, поэтому какие-то маленькие детали могут выветриться из памяти.

Но крайне важно помнить дни рождения друг друга, любимые песни, блюда и т. д. - это мелочи, которые укрепляют любовь.

5. Они дарят друг другу безраздельное внимание

Очень важно ценить время, которое вы проводите вместе. Избавьтесь от всех отвлекающих факторов. Независимо от того, свидание у вас или просто важный разговор.

Социальный психолог Тереза ​​Е. ДиДонато настоятельно вам советует отложить в сторону телефон и проверить электронную почту позже.

6. Они ценят интимные моменты

Интимный физический контакт - не единственный способ быть вместе.

Доктор ДиДонато объяснила, что вам нужно некоторое время "после этого" просто пообщаться друг с другом, поскольку это усиливает доверие.

7. Они умеют радоваться

Когда дела идут из рук вон плохо, мы стремимся найти поддержку у своего партнера.

Однако доктор Голдсмит считает, что важно также вместе отмечать победы!

8. Они помогают друг другу

Не нужно делать грандиозные жесты, чтобы показать партнеру, что вы о нем заботитесь.

Голдсмит предлагает вам начать с таких мелочей, как рассылка писем или оплата коммунальных услуг.

9. Они верят друг в друга

Если ваш любимый человек делает что-то совсем не так, как вы, это не значит, что его способ неправильный. Доктор Голдсмит считает, что вы всегда должны доверять партнеру и давать ему возможность найти правильное решение самостоятельно.

Не стоит настаивать на том, чтобы все и всегда делалось по-вашему.

10. Они умеют прощать

Жизнь не всегда предстает перед нами в розовом свете, и, скорее всего, ваш партнер в какой-то момент может причинить вам сильную боль. Но если вы решите простить его, то должны сделать это раз и навсегда.

Согласно доктору ДиДонато, отношения между влюбленными сильнее всего портят обиды и гнев.