Назван запретивший жителям носить шубы город

«Мы больше не будем принимать участие в негуманной и мерзкой торговле мехом, которая продолжалась годами. Этим мы подадим пример всему штату и всей стране в целом», — надеется автор идеи Боб Блуменфилд, пишет Lenta.ru.

Поводом для отказа от меха стал митинг организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA — «Люди за этичное отношение к животным») во главе с актрисами Алисией Сильверстоун и Миной Сувари.

«Это решение убережет бесчисленное множество животных от живодерства ради вещей, которых не хотят покупатели и от производства которых отказываются топовые бренды. Это мощное решение. Когда говорит Лос-Анджелес, слушает весь мир. Сегодня Лос-Анджелес заявляет: "конец эпохе меха"», — прокомментировали представители PETA.