Голливудские стилисты дали десять советов, которые помогут выглядеть шикарно в любой ситуации

AdMe.ru уверен, что есть советы по стилю, к которым точно стоит прислушаться. Ниже вы найдете рекомендации Сюзи Мукенди, Тины Чай, Изабель Дюпре и некоторых других стилистов и дизайнеров, которые и помогают знаменитостям составлять красивые образы.

1. Выбирайте правильную горизонтальную полоску

Многие уверены, что горизонтальная полоска полнит. Но это не совсем так. Если подобрать правильный цвет и ширину, то можно визуально сделать объемнее только нужные вам места, например грудь или бедра. При этом талия будет выглядеть стройной.

Выбирайте ровные полосы одной ширины. Тонкие полоски смотрятся выигрышнее на одежде по фигуре, а широкие более уместны на вещах oversize. Цвет же стоит выбирать, исходя из того, какие оттенки лучше сочетаются друг с другом и идут именно вам.

2. Используйте только один элемент одежды oversize в образе

Пусть это будет либо свитер или пиджак oversize с приталенными брюками или джинсами, либо, напротив, широкие джинсы или брюки с каким-то более универсальным верхом. Так вы сделаете акцент на одной детали, а образ в целом будет гармоничным.

Если же вы наденете сразу несколько вещей oversize, это будет сильно полнить и визуально сделает вас ниже ростом, независимо от типа вашей фигуры.

3. Не надевайте широкий пояс, если вы невысокого роста

Широкие пояса отлично подходят высоким женщинам, потому как помогают визуально уменьшить их длинный торс, сделать фигуру более пропорциональной. Но если вы невысокого роста, то тонкий пояс будет смотреться намного эффектнее. Он не скроет талию, а лишь подчеркнет ее.

4. Расставляйте яркие акценты

Расставить яркие акценты в образе так же важно, как выбрать подходящую одежду. Не бойтесь экспериментировать. Если на вас надеты светлые вещи, то смело добавляйте яркие детали в виде туфель, клатча или украшений.

Еще один интересный ход — сумка с ручкой в виде цепочки. Ее можно носить на одно плечо, через плечо или же в руках. В любом случае этот элемент вашего образа будет выглядеть довольно эффектно.

5. Правильно сочетайте белый с другими цветами в одежде

Совершенно белоснежные образы могут лишь подчеркнуть ваши изъяны, например неидеальный цвет зубов, поэтому важно уметь сочетать белый с другими цветами. Если хотите создать полностью «светлый» образ, используйте лишь один элемент одежды чисто-белого цвета, а остальные выберите других светлых оттенков: бежевого, голубого, розового.

Но еще эффектнее смотрится образ, в котором, помимо белого, есть яркие цвета. Например, синий, черный или красный.

6. Носите шарф не только с верхней одеждой