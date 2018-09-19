Идентичные сестры-близнецы родили в один день

Эта новость была особенно важной для обеих сестер-близнецов после испытаний, которые выпали на их долю. Джэнелл долго боролась с бесплодием, перенесла внематочную беременность, а у Джэлинн было два выкидыша, пишет Deti.mail.ru.

Выяснилось, что у обеих сестер один и тот же срок беременности и даже ПДР почти совпадает. Проблема была в том, что Кроуфорды живут в штате Аризона, а Леопольдо – в Калифорнии, а сестрам очень хотелось, чтобы дети появились на свет в одном и том же роддоме, как когда-то они сами.

Кроме того, их родители тоже хотели присутствовать при рождении внуков. Поэтому за шесть недель до предполагаемых родов Джэнелл и ее семья перебрались в Аризону, поближе к семье Леопольдо.