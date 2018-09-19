Идентичные сестры-близнецы родили в один день

30-летние американки Джэлинн Кроуфорд и Джэнелл Леопольдо всегда мечтали одновременно забеременеть, но думали, что это вряд ли возможно. Когда Джэлинн получила сообщение от сестры, что та ждет второго ребенка, она не поверила своим глазам: всего за четыре дня до этого она узнала, что и сама в положении. По словам Джэлинн, они с сестрой тут же созвонились и просто рыдали от счастья, пишет журнал People.
Эта новость была особенно важной для обеих сестер-близнецов после испытаний, которые выпали на их долю. Джэнелл долго боролась с бесплодием, перенесла внематочную беременность, а у Джэлинн было два выкидыша, пишет Deti.mail.ru.
Выяснилось, что у обеих сестер один и тот же срок беременности и даже ПДР почти совпадает. Проблема была в том, что Кроуфорды живут в штате Аризона, а Леопольдо – в Калифорнии, а сестрам очень хотелось, чтобы дети появились на свет в одном и том же роддоме, как когда-то они сами.
Кроме того, их родители тоже хотели присутствовать при рождении внуков. Поэтому за шесть недель до предполагаемых родов Джэнелл и ее семья перебрались в Аризону, поближе к семье Леопольдо.
В итоге обе сестры родили на сроке 39 недель в один день, 18 июня, и в одной и той же больнице. Утром Джэлинн родила сына Брайсона, а спустя всего несколько часов Джэнелл родила сына Джейса. Вскоре сестер вместе с малышами поместили в соседние палаты. Сейчас Брайсону и Джейсу исполнилось три месяца и они, по словам их матерей, уже стали лучшими друзьями.