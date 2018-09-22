Маринованная капуста на зиму: три рецепта цветной-цветной капусты

Цветная капуста – это вкусный, красивый и полезный овощ, а еще она может по-настоящему украсить праздничный стол. Такие нарядные соления способны заинтересовать всех гостей – от мала до велика.
Маринованная цветная капуста может служить самостоятельной закуской, гарниром, а также для приготовления других блюд, пишет Lady.tochka.net.
В отличие от обычной белокочанной, цветная капуста не хранится долго в сыром виде. Чтобы сделать заготовку капусты на зиму в банках, выбирай свежие, плотные белые кочаны цветной капусты.
Заготовка капусты на зиму: рецепт розовой цветной капусты
На самом деле все просто, натурально и полезно. Нежный розовый гламурный оттенок такая маринованная капуста приобретает за счет свеклы и зимой порадует глаз своей праздничностью и приятной хрустящей консистенцией.
Ингредиенты:
1 кочан цветной капусты (700-800 г),
1 свекла,
1 лавровый лист,
щепотка зерен кориандра,
5 горошин душистого перца,
5 горошин черного перца,
2 ст. ложки 9%-го уксуса,
1 ст. ложка сахара,
1 ст. ложка соли,
1 л воды.
Приготовление:
Капусту помой и разбери на соцветия. Свеклу очисти от шкурки и порежь соломкой или потри на терке для корейской моркови.
Цветную капусту окуни в кипяток на 1 минуту. Затем слей горячую воду и сразу окуни в ледяную.
В подготовленные стерильные банки послойно выложи свеклу и цветную капусту, начиная и заканчивая свеклой. Заполни банка доверху.
Приготовь рассол. В воду добавь сахар, соль, специи, вскипяти и провари пару минут, пока соль и сахар не растворятся. В конце влей уксус.
Аккуратно залей горячим рассолом банки с капустой, накрой крышками и стерилизуй 15-20 минут.
Закатай маринованную капусту на зиму, переверни банки вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания.
Маринованная цветная капуста хранится в прохладном темном месте.