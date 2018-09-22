Маринованная капуста на зиму: три рецепта цветной-цветной капусты

Маринованная цветная капуста может служить самостоятельной закуской, гарниром, а также для приготовления других блюд, пишет Lady.tochka.net.

В отличие от обычной белокочанной, цветная капуста не хранится долго в сыром виде. Чтобы сделать заготовку капусты на зиму в банках, выбирай свежие, плотные белые кочаны цветной капусты.

Заготовка капусты на зиму: рецепт розовой цветной капусты

На самом деле все просто, натурально и полезно. Нежный розовый гламурный оттенок такая маринованная капуста приобретает за счет свеклы и зимой порадует глаз своей праздничностью и приятной хрустящей консистенцией.

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты (700-800 г),

1 свекла,

1 лавровый лист,

щепотка зерен кориандра,

5 горошин душистого перца,

5 горошин черного перца,

2 ст. ложки 9%-го уксуса,

1 ст. ложка сахара,

1 ст. ложка соли,

1 л воды.

Приготовление:

Капусту помой и разбери на соцветия. Свеклу очисти от шкурки и порежь соломкой или потри на терке для корейской моркови.

Цветную капусту окуни в кипяток на 1 минуту. Затем слей горячую воду и сразу окуни в ледяную.

В подготовленные стерильные банки послойно выложи свеклу и цветную капусту, начиная и заканчивая свеклой. Заполни банка доверху.

Приготовь рассол. В воду добавь сахар, соль, специи, вскипяти и провари пару минут, пока соль и сахар не растворятся. В конце влей уксус.

Аккуратно залей горячим рассолом банки с капустой, накрой крышками и стерилизуй 15-20 минут.

Закатай маринованную капусту на зиму, переверни банки вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания.