Рецепт: суп с копченой курицей и плавленым сыром

Ароматный суп с копченой курицей и плавленым сырком.

Ингредиенты:

копчёный окорочок — 300г;

плавленый сыр — 3 стол. ложки;

картошка — 3 шт;

морковь — 1 шт;

репчатый лук — 1 шт;

зелень укропа — для подачи;

соль и специи — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Что делать?

Сварить окорочок, вынуть из бульона разобрать на волокна и переложить обратно в бульон, пишет Lifter.com.ua.

Далее добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную морковь (или натёртая на тёрке);

Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и добавить в суп;

Следом плавленый сыр;

Варить на маленьком огне минут 15-20 и более до готовности и полного растворения сыра;

При подаче посыпать мелко нарезанным укропом или другой любимой зеленью.