Рецепт: суп с копченой курицей и плавленым сыром

Предлагаем вашему вниманию это простой, но очень вкусный суп, который вы с легкостью сможете приготовить на выходные.
Ароматный суп с копченой курицей и плавленым сырком.
Ингредиенты:
копчёный окорочок — 300г;
плавленый сыр — 3 стол. ложки;
картошка — 3 шт;
морковь — 1 шт;
репчатый лук — 1 шт;
зелень укропа — для подачи;
соль и специи — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Что делать?
Сварить окорочок, вынуть из бульона разобрать на волокна и переложить обратно в бульон, пишет Lifter.com.ua.
Далее добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную морковь (или натёртая на тёрке);
Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и добавить в суп;
Следом плавленый сыр;
Варить на маленьком огне минут 15-20 и более до готовности и полного растворения сыра;
При подаче посыпать мелко нарезанным укропом или другой любимой зеленью.
Приятного аппетита!