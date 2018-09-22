Сб, 22.09.2018
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Рецепт: суп с копченой курицей и плавленым сыром

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Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Предлагаем вашему вниманию это простой, но очень вкусный суп, который вы с легкостью сможете приготовить на выходные.

Ароматный суп с копченой курицей и плавленым сырком.

Ингредиенты:

    копчёный окорочок — 300г;

    плавленый сыр — 3 стол. ложки;

    картошка — 3 шт;

    морковь — 1 шт;

    репчатый лук — 1 шт;

    зелень укропа — для подачи;

    соль и специи — по вкусу;

    растительное масло — для жарки.

Что делать?

    Сварить окорочок, вынуть из бульона разобрать на волокна и переложить обратно в бульон, пишет Lifter.com.ua.

    Далее добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную морковь (или натёртая на тёрке);

    Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и добавить в суп;

    Следом плавленый сыр;

    Варить на маленьком огне минут 15-20 и более до готовности и полного растворения сыра;

    При подаче посыпать мелко нарезанным укропом или другой любимой зеленью.

Приятного аппетита!

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