Рецепт: томатный суп с нутом

Хотите попробовать что-то новенькое? Приготовьте этот томатный суп с нутом.
Томатный суп с мясными фрикадельками и нутом, пишет Lifter.com.ua.
Ингредиенты:
говяжий фарш — 400г;
нут — 1 стакан (заранее замоченный в воде);
картошка — 3 шт;
морковь — 1 шт;
репчатый лук — 1 шт;
чеснок — 3 зубчика;
болгарский перец — 1 шт (небольшой);
томатная паста — 2 стол ложки;
растительное масло — для жарки;
соль и специи — по вкусу.
Расчет на — 4 литра.
Что делать?
Сварить нут в подсоленной воде до готовности;
Сформировать из фарша небольшие фрикадельки и аккуратно добавить их варится к нуту;
Сделать зажарку;
Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить;
Добавить мелко нарезанный болгарский перец и чеснок с томатной пастой, протомить под крышкой на маленьком огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело);
Выложить зажарку к вареному нуту и фрикаделькам. Добавить картофель, натертый на крупной терке, посолить, поперчить, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся минут 10;
При подаче посыпать зеленью.
Приятного аппетита!