Чт, 20.09.2018

Рецепт: томатный суп с нутом

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Суп из свежих помидоров

ФОТО: Дмитрий Байрак/dbstudio/«Антенна»

Хотите попробовать что-то новенькое? Приготовьте этот томатный суп с нутом.

Томатный суп с мясными фрикадельками и нутом, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты:

    говяжий фарш — 400г;

    нут — 1 стакан (заранее замоченный в воде);

    картошка — 3 шт;

    морковь — 1 шт;

    репчатый лук — 1 шт;

    чеснок — 3 зубчика;

    болгарский перец — 1 шт (небольшой);

    томатная паста — 2 стол ложки;

    растительное масло — для жарки;

    соль и специи — по вкусу.

Расчет на — 4 литра.

Что делать?

    Сварить нут в подсоленной воде до готовности;

    Сформировать из фарша небольшие фрикадельки и аккуратно добавить их варится к нуту;

    Сделать зажарку;

    Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить;

    Добавить мелко нарезанный болгарский перец и чеснок с томатной пастой, протомить под крышкой на маленьком огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело);

    Выложить зажарку к вареному нуту и фрикаделькам. Добавить картофель, натертый на крупной терке, посолить, поперчить, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся минут 10;

    При подаче посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

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