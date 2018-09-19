Рецепт: томатный суп с нутом

Томатный суп с мясными фрикадельками и нутом, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 400г;

нут — 1 стакан (заранее замоченный в воде);

картошка — 3 шт;

морковь — 1 шт;

репчатый лук — 1 шт;

чеснок — 3 зубчика;

болгарский перец — 1 шт (небольшой);

томатная паста — 2 стол ложки;

растительное масло — для жарки;

соль и специи — по вкусу.

Расчет на — 4 литра.

Что делать?

Сварить нут в подсоленной воде до готовности;

Сформировать из фарша небольшие фрикадельки и аккуратно добавить их варится к нуту;

Сделать зажарку;

Репчатый лук и морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить;

Добавить мелко нарезанный болгарский перец и чеснок с томатной пастой, протомить под крышкой на маленьком огне минут 10 (помешивая чтобы не подгорело);

Выложить зажарку к вареному нуту и фрикаделькам. Добавить картофель, натертый на крупной терке, посолить, поперчить, как суп закипит томить его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать супу настоятся минут 10;

При подаче посыпать зеленью.