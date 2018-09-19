Как сделать волосы гладкими: пять проверенных рецептов

Маска из желатина. Ламинирование волос — процедура, которая создает защитное покрытие, и после которой волосы становятся блестящими, живыми и гладкими. Чтобы провести процедуру ламинирования волос тебе необходимо столовую ложку сухого желатина засыпать в миску и залить 3-4 столовыми ложками горячей воды. После этого тщательно перемешай консистенцию, чтобы не было комочков, и оставь растворяться на 20 мин. Далее добавь в желатиновую консистенцию примерно половину столовой ложки маски для волос. Всю полученную массу тщательно перемешай до однородной сметанной консистенции. Далее нанеси смесь на длину волос, не затрагивая корни. После нанесения смеси надень на голову шапочку для душа и замотай сверху полотенцем. В течение 20 минут нагревай волосы феном прямо через полотенце, с интервалом в 5 минут. После того, как ты прогрела маску на голове, оставь состав еще на час. По истечении времени вымой волосы теплой водой, пишет Lady.tochka.net.

Аспирин в шампунь. Не такой популярный метод, как другие, чтобы получить гладкие волосы, но им пользуется сама Дженнифер Энистон. Каждый раз при мытье волос актриса добавляет в шампунь две таблетки аспирина, толченого в порошок. Как утверждает звезда, после таких манипуляций волосы на глазах преображаются - становятся гладкими и послушными.

Маска из кокосового масла прекрасно увлажняет волосы, делая их гладкими и эластичными, а также придает волосам природный блеск. Чтобы провести процедуру, тебе необходимо растопить небольшое количество масла на водяной бане и добавить к нему пару капель эфирных масел. Нанеси маску на влажные волосы, укутав голову полиэтиленом. Примерно через час смой маску прохладной водой с помощью шампуня.

Оливковая маска. Гладкость волос можно добиться с помощью маски для волос на основе оливкового масла. На ночь нанеси на длину волос небольшое количество масла, а утром смой маску с волос с помощью шампуня. Повторяй действия в течение месяца, и ты заметишь, что волосы преобразились в лучшую сторону.