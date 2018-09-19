Мать кормит грудью пятилетнего сына и принимает с ним ванну

Домашняя хозяйка из английского Ланкашира Эми Хардкастл не только не отказалась от грудного вскармливания своего пятилетнего сына, но даже делает это в обнаженном виде, лежа с мальчиком в ванне. Когда Макс появился на свет в июле 2013, то его мать поначалу не считала достаточно комфортным кормить его грудью. Но через некоторое время она обрела уверенность в собственных силах. С 6 месяцев помимо грудного молока мальчика также получал и твердую пищу. Однако после того, как Эми прочитала в интернете массу информации о преимуществах материнского молока для здоровья ребенка, она решила не прекращать свою практику. К настоящему времени грудное вскармливание продолжается уже пять лет, и мальчик припадает к материнской груди несколько раз в неделю. Подобное нравится ему самому, и полностью устраивает мать, пишет Medikforum.ru.

«То, что это противоречит каким-то существующим культурным нормам, не делает данную практику ошибочной, - рассказывает Эми. - Грудное вскармливание необходимо продолжать до той поры, пока мое тело продолжает производить молоко для питания ребенка. Когда Макс был моложе, я кормила его грудью в публичных местах, но теперь это происходит только дома. И я собираюсь кормить его грудью так долго, пока ему этого хочется. У меня есть подруги, которые смотрят на этот вопрос точно так же. Я не заменяю грудным молоком нормальную пищу моего сына, если он хочет есть что-то другое, он это и ест, а когда ему хочется молока, он получает его. Это молоко всегда полезно для здоровья в любом возрасте».