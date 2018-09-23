Специалист по психологии моды проанализировал стиль Меган Маркл

Меган Маркл можно назвать баловнем судьбы, но нельзя не признать, что девушка практически постоянно ведет над собой серьезную работу. Особенно напряженно работать Меган приходится сейчас, адаптируясь в статусе члена королевской семьи. За прошедшие с момента свадьбы месяца Ее Высочество справлялась весьма неплохо, но недавно британские модные обозреватели поругали герцогиню за чрезмерное увлечение модными брендами США, Канады и Европы в ущерб британским дизайнерам.
В то же время специалист по психологии моды Доунн Карен авторитетно заявила, что сейчас Меган удается соблюдать идеальный баланс между ее прежним статусом актрисы и нынешним ─ представительницы семьи Виндзор. Американка Карен называет себя пионером психологии моды (Fashion Psychology) ─ научного направления на стыке психологии и модной индустрии. Одна из задач модной психологии ─ создание инструментов терапии, которые помогут клиенту адекватно воспринимать себя и управлять своим настроением с помощью правильно подобранной одежды, пишет Mixnews.lv.
На развлекательном шоу Lorraine на британском телеканале ITV Карен проанализировала стиль герцогини Меган и отметила, что супруга принца Гарри старается балансировать в новой роли герцогини Сассекской, будучи в прошлом актрисой с афро-американскими корнями. По мнению Доунн, Меган провела отличную работ» в «устранении разрыва» между ее совершенно разными идентичностями ─ супруги принца и звезды сериала. «Я бы с удовольствием побывала в ее гардеробной», ─ заявила Карен.
Актриса Меган Маркл часто носила мини и яркий макияж Герцогиня Сассекская более консервативна: ее платья обычно средней длины, она выбирает наряды и макияж нейтральных тонов. Ведущая телешоу Лоррейн Келли заметила, что Меган удается оставаться верной собственному стилю, одновременно соблюдая ряд строгих правил королевского протокола. «Для нее это сложно, поскольку она ─ красивая стильная женщина. Но есть много, много королевских правил. Меган по-прежнему выглядит очень современно. Мне бы хотелось выглядеть так». Карен согласилась с ведущей, подчеркнув «отличную работу» Меган.
Рассказывая о своей работе специалист, пояснила: «Мое кредо ─ стилизация идет изнутри. Она говорит о преодолении разрыва между восприятием и реальностью, о балансе ролей, внутренних и внешних». Тем временем зрители шоу забавлялись в Twitter, высмеивая Доунн и сомневаясь в том, что психологию моды можно назвать наукой: «Я ─ психолог мешков для мусора, и я могу сказать о вас многое по тому, как вы складываете мешки...», «Психолог моды ─ что за черт?», «О, снова предположения и спекуляция. Еще один (специалист)», «Я ношу чистую и подходящую мне одежду, и мне для этого мозгоправ не потребовался».