Специалист по психологии моды проанализировал стиль Меган Маркл

В то же время специалист по психологии моды Доунн Карен авторитетно заявила, что сейчас Меган удается соблюдать идеальный баланс между ее прежним статусом актрисы и нынешним ─ представительницы семьи Виндзор. Американка Карен называет себя пионером психологии моды (Fashion Psychology) ─ научного направления на стыке психологии и модной индустрии. Одна из задач модной психологии ─ создание инструментов терапии, которые помогут клиенту адекватно воспринимать себя и управлять своим настроением с помощью правильно подобранной одежды, пишет Mixnews.lv.

Meghan Markle'i kingad Меган Маркл ФОТО: Christine Chew/ADM/Capital Pictures / CC/ADM/Capital Pictures/Scanpix

На развлекательном шоу Lorraine на британском телеканале ITV Карен проанализировала стиль герцогини Меган и отметила, что супруга принца Гарри старается балансировать в новой роли герцогини Сассекской, будучи в прошлом актрисой с афро-американскими корнями. По мнению Доунн, Меган провела отличную работ» в «устранении разрыва» между ее совершенно разными идентичностями ─ супруги принца и звезды сериала. «Я бы с удовольствием побывала в ее гардеробной», ─ заявила Карен.

Актриса Меган Маркл часто носила мини и яркий макияж Герцогиня Сассекская более консервативна: ее платья обычно средней длины, она выбирает наряды и макияж нейтральных тонов. Ведущая телешоу Лоррейн Келли заметила, что Меган удается оставаться верной собственному стилю, одновременно соблюдая ряд строгих правил королевского протокола. «Для нее это сложно, поскольку она ─ красивая стильная женщина. Но есть много, много королевских правил. Меган по-прежнему выглядит очень современно. Мне бы хотелось выглядеть так». Карен согласилась с ведущей, подчеркнув «отличную работу» Меган.

Меган Маркл и принц Уильям ФОТО: SCANPIX