Макароны во время беременности сделают ребенка диабетиком

Если будущая мать налегает на большое количество продуктов питания с глютеном, то риск развития самого опасного диабета первого типа у ее ребенка к 16 годам вырастает более чем в два раза. Исследователи из Дании, наблюдая за 63 500 женщинами, выяснили, что чем больше глютенсодержащих продуктов вроде пасты они употребляли, тем выше был риск заболеваемости диабетом у их детей к моменту совершеннолетия. При этом авторы исследования особенно подчеркивают, что не доказали причинно-следственную связь между глютеном в рационе беременных и диабетом у их детей. А для того, чтобы ее доказать, нужны новые исследования, так что пока женщины не должны резко изменять свой рацион, пишет Medikforum.ru.

Но если доказательства будут получены, это радикально изменит понимание того, откуда вообще берется диабет первого типа. МедикФорум напоминает, что эта аутоиммунная болезнь возникает в тот момент, когда организм теряет способность производить свой собственный инсулин, из-за чего нарушается регулирование уровня сахара в крови. Ее жертвам приходится каждый день вводить в себя по несколько шприцов инсулина просто для того, чтобы оставаться в живых. В отличие от диабета второго типа, диабета первого типа не имеет никакого отношения к образу жизни, он является необратимым.