Названы скрываемые от мужчин женские секреты. Проверьте себя!

В ходе исследования выяснилось, что половина опрошенных держат в тайне все бьюти-процедуры, чтобы создать иллюзию «естественной красоты» своего тела. Так, например, каждая десятая женщина призналась, что регулярно удаляет волосы со своего лица и пальцев ног, передает Lenta.ru .

17 процентов респонденток никогда не говорят мужчинам, сколько они на самом деле тратят на одежду, 14 процентов не раскрывают свой реальный вес, а 13 процентов не сознаются, сколько у них было любовников; шесть процентов тайно недолюбливают своих свекровей, четыре процента — общаются с бывшими мужчинами.