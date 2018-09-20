Зачем женщины начали помещать в вагину осиные гнезда и почему не стоит этого делать

Одна из последних тенденций в области "натуральных" методов лечения — помещение в вагину осиновых гнезд. Да-да, вы все правильно прочитали. Звучит безумно, пишет Fabiosa.ru.

Продавцы осиных гнезд утверждают, что данный продукт очищает и повышает эластичность влагалища. Другой современный тренд, который может показаться чуть менее странным, предполагает помещение в женский половой орган очищенного огурца. Якобы этот овощ способствует его "очищению" и "детоксикации".

Что об этом думают специалисты?

Редакторы издания Women’s Health обсудили данные тренды с гинекологами, и их вердикт вполне предсказуем. Вот что сказала о "народных средствах" доктор медицинских наук Джессика Шеферд: «Все эти предметы ни в коем случае нельзя помещать во влагалище, никакого полезного или профилактического воздействия они не оказывают».

Доктор Кристин Гривс полностью разделяет мнение своего коллеги. Не было никаких исследований на предмет эффективности и безопасности этих "народных средств", более того, их использование может вызвать сухость влагалища, что повышает риск развития бактериальных и вирусных ЗППП.

Доктор Джен Гюнтер в своем блоге высказалась на данную тему следующим образом: «Эти продукты, как и многие другие "натуральные средства", приводят к сухости влагалища, что нежелательно как для здоровья в целом, так и для интимной жизни. Высушивание слизистой оболочки влагалища увеличивает риск повреждений во время полового акта и разрушает его защитный слой. Кроме того, это может нанести ущерб хорошим бактериям. В дополнение к неприятным и болезненным ощущениям во время секса погружение сомнительных предметов во влагалище может увеличить риск заражения ВИЧ».

Гюнтер также отметила, что помещение огурцов в женский половой орган увеличивает риск занесения опасных бактерий и грибков, повреждения стенок влагалища и даже перфорации мочевого пузыря (если овощ был слишком большой или глубоко погружен).

Что ж, с гинекологами нельзя не согласиться: женщинам не следует помещать во влагалище предметы, которые не имеют отношения к этому органу. Кроме того, он прекрасно самоочищается, а если вы наблюдаете неприятный запах в данной зоне, проконсультируйтесь с врачом, поскольку это может быть признаком инфекции.