Похудевшаяя на 15 килограммов Хлое Кардашян похвасталась роскошной формой через пять месяцев после родов

По ее словам, она ограничила количество быстрых углеводов и занималась спортом пять-шесть раз в неделю, и теперь не стесняется показывать результаты своих тренировок в Instagram.

«Прогресс обновления. Я действительно чувствую себя очень хорошо сейчас. Коктейли для замены пищи настолько эффективны, что результаты, которые я вижу и чувствую, потрясающие», - отметила звезда реалити под фотографией, на которой она позирует в розовом неоновом костюме и показывает завидые невероятные формы, пишет Rus.tsn.ee.

Заметим, что во время беременности Хлое достаточно набрала в весе, поэтому сразу после родов взялась за свою физическую форму. Стимулом для Хлое стали неудачные снимки папарацци, сделанные после родов звезды. За три месяца занятий Кардашян удалось сбросить 15 килограммов. О своих результатах она написала в блоге.