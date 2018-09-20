"Если он женат, вы для него – никто!" Шесть жестоких истин об отношениях с женатым мужчиной

Ни один женатый мужчина не хочет менять одну жену на другую. Он может клясться вам в любви, писать страстные смс и быть очень нежным, но все, что ему от вас нужно – это секс и поднятие собственной самооценки. Вы – не больше, чем просто игрушка, пишет Fabiosa.ru.

Если он женат и изменяет жене с вами, вы для него — «другая» женщина. Вы не единственная, с кем он спит. И его это устраивает.

1. Его устраивает, что вы приходите к нему, а затем уходите домой. У него нет перед вами обязательств. Вы – отличный вариант, чтобы легко и приятно провести время.

2. Его устраивает то, что он может получить от вас все, что ему нужно. Другими словами, он просто использует вас. Вы даете ему секс, льстите его тщеславию и заставляете его чувствовать себя особенным. С чего бы ему что-то менять?

3. Его устраивает то, что он может не проводить с вами все время. Если мужчина действительно любит вас, он найдет способ проводить с вами все свое время. Он будет покупать вам подарки, платить за вас и помогать вам решать ваши проблемы. Но вместо этого он возвращается к своей жене, проводит время с ней и покупает подарки для нее.

4. Все, что он делает, он делает для себя. Он занимается сексом с вами, потому что это ему нравится и потому что этого делать нельзя. После он отправляет вас домой или сам отправляется домой к жене, потому что так ему удобно.

5. Ваше общение полно загадочной грусти. Конечно, он должен быть максимально краток, ведь трудно запомнить все, что он говорит всем своим любовницам.

6. Он изменит вам. Если каким-то чудом вам все-таки удастся разрушить его брак и увести его от жены, можете не сомневаться: он изменит и вам. Все дело лишь в том, что запретный плод слаще. Изменщики знают об этом лучше других.