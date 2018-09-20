Как женщины каждого знака зодиака реагируют на измену

Разочарование, боль, гнев — вот лишь малая толика эмоций, которые переживает женщина, узнав об измене партнера. Казалось бы, простить такое предательство невозможно, однако некоторые представительницы зодиакального зодиака способны на это.
Астрологи рассказали, как реагируют на измену женщины разных знаков зодиака. А вы готовы простить и забыть?
Женщина-Овен
Изначально на неверность партнера эти дамы реагируют довольно пассивно. Однако, осознав случившееся, они устроят грандиозный скандал и бурное выяснение отношений. Узнав подробности, женщина-Овен возьмет паузу, чтобы подумать о произошедшем, и только после этого вынесет свой вердикт, пишет Fabiosa.ru.
Женщина-Телец
На протяжении долгого времени представительница этого знака может отказываться верить в предательство любимого человека. Даже если увидит измену своими глазами! Но если женщина-Телец решит, что продолжение отношений не принесет им ничего положительного, то им не составит труда расстаться с неверным партнером.
Женщина-Близнецы
Узнав об измене любимого человека, женщина этого знака тут же начнет оказывать знаки внимания противоположному полу. Дело в том, что Близнецы считают, что забыть неверного партнера можно лишь с помощью нового увлечения. И, как правило, им это удается!
Женщина-Рак
Измена способна разрушить жизнь женщины, рожденной под этим знаком. Она будет хвататься за сердце, падать в обморок и грозиться покончить с собой. В общем, сделает все, чтобы изменнику стало очень стыдно. Спустя какое-то время женщина-Рак способна смириться с предательством, но вот забыть о нем вряд ли сможет.
Женщина-Лев
Узнав о факте измены, гордая Львица впадает в такую ярость, что неверный партнер приходит в ужас от того, что решился на такой гнусный поступок. О прощении не может быть и речи! Женщина-Лев будет мстить, причем всеми возможными способами.
Женщина-Дева
Нет, представительница этого знака не будет устраивать скандалы и биться в истерике. Скорее всего, она моментально выставит партнера за дверь вместе со всеми вещичками и навсегда вычеркнет его из своей жизни. Даже если женщина-Дева впоследствии пожалеет о таком решении, никто и никогда об этом не узнает.
Женщина-Весы
У многих представительниц этого знака и у самих "рыльце в пушку", поэтому измена партнера вряд ли слишком их огорчит. Дав неверному "от ворот поворот", женщина-Весы не будет плакать и расстраиваться, ведь она редко остается одинокой долгое время.
Женщина-Скорпион
Поскольку представительницы этого знака чрезмерно ревнивы, то даже мысль об измене партнера вызывает у них сильную ярость. Если женщине-Скорпиону изменили, она долго будет мстить, заводя ничего не значащие романы.
Женщина-Стрелец
Представительницы этого знака не любят скандалов, поэтому на новость об измене отреагируют внешне спокойно. Скорее всего, женщина-Стрелец какое-то время замкнется в себе и начнет винить во всем себя. Через некоторое время она сможет забыть о неверности партнера и великодушно его простит.
Женщина-Козерог
Заподозрив, что любимый человек изменяет, представительница этого знака захочет лично удостовериться в этом. Для этого женщина-Козерог вполне способна прибегнуть к услугам частного детектива. поскольку доверяет только профессионалам. Если подозрения подтвердятся, то, прежде чем устроить скандал, она проконсультируется с семейным психологом.
Женщина-Водолей
Измена любимого человека может заставить представительницу этого знака возненавидеть всех мужчин поголовно. Однако женщина-Водолей никогда не опустится до попыток отомстить своему партнеру. Более того, она расстанется с ним, как только заподозрит его в предательстве, поскольку не желает тратить время на унизительные проверки.
Женщина-Рыбы
Если представительницы этого знака зодиака узнают об измене, то моментально прекратят отношения. После неудавшегося романа женщина-Рыбы будет долго пребывать в депрессии, пока очередной "принц на белом коне" не вернет ей веры в сказочную любовь.
Измена способна разрушить даже самый крепкий союз. Если вы подозреваете своего партнера в неверности, но желаете сохранить отношения, не стоит уповать на гороскопы. Воспользуйтесь профессиональной помощью семейного психолога!