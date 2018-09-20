Как женщины каждого знака зодиака реагируют на измену

Астрологи рассказали, как реагируют на измену женщины разных знаков зодиака. А вы готовы простить и забыть?

Женщина-Овен

Изначально на неверность партнера эти дамы реагируют довольно пассивно. Однако, осознав случившееся, они устроят грандиозный скандал и бурное выяснение отношений. Узнав подробности, женщина-Овен возьмет паузу, чтобы подумать о произошедшем, и только после этого вынесет свой вердикт, пишет Fabiosa.ru.

Женщина-Телец

На протяжении долгого времени представительница этого знака может отказываться верить в предательство любимого человека. Даже если увидит измену своими глазами! Но если женщина-Телец решит, что продолжение отношений не принесет им ничего положительного, то им не составит труда расстаться с неверным партнером.

Женщина-Близнецы

Узнав об измене любимого человека, женщина этого знака тут же начнет оказывать знаки внимания противоположному полу. Дело в том, что Близнецы считают, что забыть неверного партнера можно лишь с помощью нового увлечения. И, как правило, им это удается!

Женщина-Рак

Измена способна разрушить жизнь женщины, рожденной под этим знаком. Она будет хвататься за сердце, падать в обморок и грозиться покончить с собой. В общем, сделает все, чтобы изменнику стало очень стыдно. Спустя какое-то время женщина-Рак способна смириться с предательством, но вот забыть о нем вряд ли сможет.

Женщина-Лев

Узнав о факте измены, гордая Львица впадает в такую ярость, что неверный партнер приходит в ужас от того, что решился на такой гнусный поступок. О прощении не может быть и речи! Женщина-Лев будет мстить, причем всеми возможными способами.

Женщина-Дева

Нет, представительница этого знака не будет устраивать скандалы и биться в истерике. Скорее всего, она моментально выставит партнера за дверь вместе со всеми вещичками и навсегда вычеркнет его из своей жизни. Даже если женщина-Дева впоследствии пожалеет о таком решении, никто и никогда об этом не узнает.

Женщина-Весы

У многих представительниц этого знака и у самих "рыльце в пушку", поэтому измена партнера вряд ли слишком их огорчит. Дав неверному "от ворот поворот", женщина-Весы не будет плакать и расстраиваться, ведь она редко остается одинокой долгое время.

Женщина-Скорпион

Поскольку представительницы этого знака чрезмерно ревнивы, то даже мысль об измене партнера вызывает у них сильную ярость. Если женщине-Скорпиону изменили, она долго будет мстить, заводя ничего не значащие романы.

Женщина-Стрелец

Представительницы этого знака не любят скандалов, поэтому на новость об измене отреагируют внешне спокойно. Скорее всего, женщина-Стрелец какое-то время замкнется в себе и начнет винить во всем себя. Через некоторое время она сможет забыть о неверности партнера и великодушно его простит.

Женщина-Козерог

Заподозрив, что любимый человек изменяет, представительница этого знака захочет лично удостовериться в этом. Для этого женщина-Козерог вполне способна прибегнуть к услугам частного детектива. поскольку доверяет только профессионалам. Если подозрения подтвердятся, то, прежде чем устроить скандал, она проконсультируется с семейным психологом.

Женщина-Водолей

Измена любимого человека может заставить представительницу этого знака возненавидеть всех мужчин поголовно. Однако женщина-Водолей никогда не опустится до попыток отомстить своему партнеру. Более того, она расстанется с ним, как только заподозрит его в предательстве, поскольку не желает тратить время на унизительные проверки.

Женщина-Рыбы

Если представительницы этого знака зодиака узнают об измене, то моментально прекратят отношения. После неудавшегося романа женщина-Рыбы будет долго пребывать в депрессии, пока очередной "принц на белом коне" не вернет ей веры в сказочную любовь.