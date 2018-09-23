15 вещей, которые делают мужчины, которые хранят верность своей женщине

Многие люди ожидают преданности от своего партнера. Однако измены случаются все чаще. Результаты исследований в 2016 году показали, что 41 процент супружеских пар признались в неверности, а более половины мужчин и женщин заявили, что они изменяли и раньше.
Но, чтобы не иметь поводов для переживаний, запомните следующее, пишет Fabiosa.ru.
Если у вашего мужчины присутствуют эти 15 качеств, он всегда будет вам верен.
1. Он использует «мы» вместо «я»
Вы — важная часть его будущего. Он не принимает важных решений без вас, потому что он знает, что брак — это командная работа.
2. Он открыт с вами
Между вами не может быть никаких секретов, потому что он знает, что может вам все рассказать.
3. Он признает свои недостатки
Он знает свои слабости и не боится их признать. Ваш мужчина верит, что вы поможете ему преодолеть свои изъяны, поскольку он работает, чтобы делать себя лучше с каждым днем.
4. Он расставляет границы
Он знает, какие ситуации могут подтолкнуть к измене (например, командировка с женщиной-коллегой), и избегает обстоятельств, которые могут быть опасны для вашего брака. Иногда работа вынуждает его быть наедине с женщиной, но он разделяет личную жизнь и профессиональную деятельность.
5. Он ни с кем не флиртует
Вы уникальная женщина, которую он любит, поэтому единственная, с кем он флиртует. И больше ему никто другой не нужен.
6. Он устанавливает рамки в общении со своими сотрудниками
Он не позволяет себе слишком тесно общаться со своими коллегами-женщинами. Его брак — это не секрет, и он устанавливает ограничения, чтобы никто не принимал его дружеские жесты за флирт.
7. Он не полностью контролирует свои финансы
Ваш мужчина не скрывает от вас ваш и свой заработок. Он хочет работать вместе, чтобы вместе пополнять семейный бюджет.
8. Он знает, что вы его цените
Одной из причин, по которой люди обманывают друг друга, являются недостатки в их отношениях. Исследования доказывают, что почти 48 процентов мужчин признаются в обмане. И все потому, что они чувствовали отсутствие эмоциональной связи со своей супругой. Выражение признательности и благодарности своему мужчине является одним из важнейших элементов ваших отношений.
9. Он не самовлюбленный
Мужчины, которые любят себя больше, чем кого-либо другого, чаще склонны к неверности, чтобы раздувать свое собственное эго.
10. Он выполняет обещания
Ваш избранник всегда держит свое слово. Вы знаете, когда он обещает что-то сделать для вас, семьи или друзей, он сделает все возможное, чтобы сдержать свое обещание.
11. Он желает интимной близости с вами
Он ценит эмоциональную и физическую связь между вами. Согласно статистике, 52% пар, которые были сексуально не удовлетворены, испытывали соблазн изменить, по сравнению с 17% пар, у которых в интимной сфере было все в порядке.
12. Ему нравятся ваши друзья
Ему нравится проводить время с вашими друзьями, при этом он держит с ними дистанцию. Он предан вам, и ни одна дружба не может быть сильнее, чем его связь с вами.
13. Ему не нужны комплименты от вас, чтобы чувствовать себя счастливым
Он не нуждается в постоянной поддержке от вас, чтобы знать, что вы заботитесь о нем. Но это не значит, что он не ждет похвалы от вас. Скажите ему, как он красив, и это повысит его уверенность в себе и лишний раз напомнит ему, насколько вы его обожаете.
14. Он понимает, что должен быть лучшим другом для вас.
Быть хорошими друзьями — это залог для любящих и длительных отношений.
15. Он не общается со своими бывшими
Он не оправдывает переписку или общение со своими бывшими. Он разрывает все возможные связи с ними.
А вы согласны с этим? Как вы думаете, можно ли однозначно сказать по мужскому поведению, что он изменяет? Ждем ваших мнений в комментариях!